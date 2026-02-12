Ukrajinski dronovi pogodili naftnu rafineriju Lukoila u Rusiji: Građani u strahu masovno kupuju gorivo

Ukrajinska sigurnosna služba (SSU) i druge jedinice ukrajinskih obrambenih snaga napale su danas naftnu rafineriju Uhta u ruskoj Republici Komi, 1750 km od ukrajinske granice. Prva izvješća sugeriraju da je nakon udara izbio požar u jedinici za destilaciju sirove nafte i jedinici za lom viskoznosti. Jedinica za lom viskoznosti dizajnirana je za smanjenje viskoznosti sirovine kako bi se proizvelo tržišno loživo ulje i dodatne lake frakcije poput benzina i plinskog ulja.

Russian Telegram channels report a drone attack and subsequent fire at Ukhta oil refinery plant in Ukhta, Komi region of Russia.

It's located over 2,000 km from the Ukrainian border. pic.twitter.com/ATCEcdkMCH — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 12, 2026

Rafinerija, koja je dio korporativne strukture ruskog naftnog diva Lukoila, prerađuje oko 4,2 milijuna tona nafte godišnje. Njeni glavni proizvodi uključuju motorni benzin i direktni benzin, dizelsko gorivo, loživo ulje i vakuumsko plinsko ulje. Rafinerija je uključena u opskrbu ruskih oružanih snaga. Izvor iz SSU-a rekao je za Ukrajinsku pravdu da je operacija postavila novi rekord dometa za ukrajinske dronove. Ruske vlasti su 12. siječnja izvijestile da su dronovi napali vojni pogon Progress u Mičurinsku, u Tambovskoj oblasti, i rafineriju nafte u Uhti. Na društvenim mrežama su se pojavile fotografije benzinskih postaja krcatih automobilima. "Porasla je cijena goriva u Uhti. Stanovnici se masovno opskrbljuju gorivom", piše u objavi na X-u. U snimci se pak vidi kako radnik upravo mijenja cijene goriva napisane na tabli pored benzinske postaje.

Komi Republic, Russia ❗

💥⛽ After the drone attack earlier today, this is how the price of gasoline rose in Ukhta. Also the people of Ukhta are massively stocking up on gasoline. https://t.co/JM5B175zlO pic.twitter.com/yAPxC4Z2QH — LX (@LXSummer1) February 12, 2026

🇷🇺🇺🇦Ukrainian drones hit an oil refinery in Ukhta, Republic of Komi



According to Rostislav Goldstein, a fire was reported at the oil refinery in Ukhta — emergency services are on site. There were no casualties. pic.twitter.com/pGzU8eb42K — Levan Gudadze (@GudadzeLevan) February 12, 2026

‼️‼️🇺🇦🇷🇺 Ukrainian kamikaze drones struck the Ukhta oil refinery located in the Komi Republic, Russia, about 2000 km from the border.



See the latest updates with us: @visionergeo pic.twitter.com/y44hu2K8nK — Visioner (@visionergeo) February 12, 2026