CIJENE VEĆ RASTU

Ukrajinski dronovi pogodili naftnu rafineriju Lukoila u Rusiji: Građani u strahu masovno kupuju gorivo

Screenshot/X
Autor
Lorena Posavec
12.02.2026.
u 22:57

Rafinerija, koja je dio korporativne strukture ruskog naftnog diva Lukoila, prerađuje oko 4,2 milijuna tona nafte godišnje

Ukrajinska sigurnosna služba (SSU) i druge jedinice ukrajinskih obrambenih snaga napale su danas naftnu rafineriju Uhta u ruskoj Republici Komi, 1750 km od ukrajinske granice. Prva izvješća sugeriraju da je nakon udara izbio požar u jedinici za destilaciju sirove nafte i jedinici za lom viskoznosti. Jedinica za lom viskoznosti dizajnirana je za smanjenje viskoznosti sirovine kako bi se proizvelo tržišno loživo ulje i dodatne lake frakcije poput benzina i plinskog ulja.

Rafinerija, koja je dio korporativne strukture ruskog naftnog diva Lukoila, prerađuje oko 4,2 milijuna tona nafte godišnje. Njeni glavni proizvodi uključuju motorni benzin i direktni benzin, dizelsko gorivo, loživo ulje i vakuumsko plinsko ulje. Rafinerija je uključena u opskrbu ruskih oružanih snaga. Izvor iz SSU-a rekao je za Ukrajinsku pravdu da je operacija postavila novi rekord dometa za ukrajinske dronove. Ruske vlasti su 12. siječnja izvijestile da su dronovi napali vojni pogon Progress u Mičurinsku, u Tambovskoj oblasti, i rafineriju nafte u Uhti. Na društvenim mrežama su se pojavile fotografije benzinskih postaja krcatih automobilima. "Porasla je cijena goriva u Uhti. Stanovnici se masovno opskrbljuju gorivom", piše u objavi na X-u. U snimci se pak vidi kako radnik upravo mijenja cijene goriva napisane na tabli pored benzinske postaje.

Ključne riječi
naftna rafinerija nafta Rusija dron rafinerija Ukrajina

Avatar grof Sava vladisavljević
grof Sava vladisavljević
23:02 12.02.2026.

Ukrajinski dron doleteo 1750 km od ukrajinske granice? Vi to ozbiljno?

