U tvrtki se mora etično i moralno poslovati. To sam rekao djeci, partnerima i svima koji dolaze u tvrtku

Kad netko u Hrvatskoj, a i u nekim susjednim zemljama, kaže “idem kod Tokića”, zna se da ide u nabavu autodijelova. I doista, Tokić je postao sinonim za sve koji traže dijelove koje treba zamijeniti ili za popravak svojih limenih ljubimaca. To ujedno znači da, a potvrđuje nam to i onaj tko stoji iza tog imena već punih 35 godina, Tokić trgovina ima baš posvuda i da se u njima mogu nabaviti traženi dijelovi za sva vozila na kotačima.



Ovo, naravno, zvuči reklamno, ali, kada je u pitanju Tokić, činjenica je da on ima tu snagu. Priča o tom trgovačkom lancu krenula je praktički ni iz čega, iz jednog malog dućana koji su pokrenuli Ilija Tokić i njegov brat Stojan. Premda su za to prezime čuli svi, o samoj, pokazat će se, skromnoj obitelji Tokić, javnost ne zna gotovo ništa. Tek da da je to brojna obitelj i da suse roditelji u Zagreb doselili iz malog mjesta Rakitno, između Posušja i Blidinja u Bosni i Hercegovini.