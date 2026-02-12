Moderni Irak stvorila je britanska špijunka iako je znala da u toj državi nikad neće biti mira

Bila je crvenokosa, s prodornim zeleno-plavim očima i usnama u obliku luka poput svoje majke, te ovalnim licem i istaknutim nosom nalik na oca. Riječ je o britanskoj spisateljici, arheologinji, časnici, kartografkinji, avanturistici, političarki, putnici te jednoj od tvoraca države Irak, Gertrudi Bell. Prema viktorijanskim društvenim normama s kraja 19. stoljeća, Gertrude je trebala postati ugledna britanska dama iz visokog društva. Rođena je u obitelji čije je bogatstvo, zahvaljujući poslovnim pothvatima djeda u metalnoj industriji, bilo šesto najveće u Engleskoj, ali nikad se nije uklapala u okvire tog svijeta u kojem je očekivano da se “dobra dama” rano uda za uglednog muškarca.