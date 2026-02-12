HUP uvodi novu uslugu: HUPPA - Poslovna akademija Hrvatske udruge poslodavaca

Hrvatska udruga poslodavaca provodi projekt HUP Connect u okviru kojega uvodi pet novih usluga, a jedna je od njih HUPPA – Poslovna akademija Hrvatske udruge poslodavaca.

Temeljena na 30 godina iskustva u zastupanju poslodavaca, HUPPA je platforma za cjeloživotno učenje i profesionalni razvoj. Namijenjena je razmjeni znanja i iskustava članova u svrhu podizanja njihove konkurentnosti.

Načela HUPPA-e su:

- besplatnost i regionalna dostupnost edukacija kroz HUP-ove urede u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu i Varaždinu

- utemeljenost na vlastitim resursima – stručnost i iskustvo članova

- prilagodljivost obrazovnim potrebama članova

- kontinuirano praćenje trendova u razvoju poduzetništva.

Što nudimo unutar HUPPA-e?