HUP uvodi novu uslugu: HUPPA - Poslovna akademija Hrvatske udruge poslodavaca

Hrvatska udruga poslodavaca provodi projekt HUP Connect u okviru kojega uvodi pet novih usluga, a jedna je od njih HUPPA – Poslovna akademija Hrvatske udruge poslodavaca.
Temeljena na 30 godina iskustva u zastupanju poslodavaca, HUPPA je platforma za cjeloživotno učenje i profesionalni razvoj. Namijenjena je razmjeni znanja i iskustava članova u svrhu podizanja njihove konkurentnosti.
Načela HUPPA-e su:
- besplatnost i regionalna dostupnost edukacija kroz HUP-ove urede u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu i Varaždinu
- utemeljenost na vlastitim resursima – stručnost i iskustvo članova
- prilagodljivost obrazovnim potrebama članova
- kontinuirano praćenje trendova u razvoju poduzetništva.
Što nudimo unutar HUPPA-e?
- PODUZETNIČKE KONFERENCIJE – omogućuju učenje od stručnjaka iz industrije te povezivanje poduzetnika
- SEMINARI I RADIONICE – poduzetničke teme kao što su upravljanje ljudskim resursima, marketing, razvoj vještina, inovacije i dr.
- FINANCIJSKA PISMENOST – edukacije o financijskom planiranju, izvorima financiranja poslovanja te kriterijima za procjenu ulaganja
- REGULATORNI ASPEKTI POSLOVANJA – savjetovanja o EU direktivama, strategijama, zakonima i propisima relevantnima za poslovanje, uključujući radno pravo, poreze, zaštitu potrošača i zaštitu osobnih podataka
- DIGITALNA PISMENOST – edukacije usmjerene na digitalne vještine, primjenu umjetne inteligencije i digitalnih alata u poslovanju te kibernetičku sigurnost.
