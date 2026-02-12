Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 48
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Poslušaj
Hrvatska udruga poslodavaca

HUP uvodi novu uslugu: HUPPA - Poslovna akademija Hrvatske udruge poslodavaca

akademija
Ilustracija/Shutterstock
VL
Autor
Promo
12.02.2026.
u 09:19

Hrvatska udruga poslodavaca provodi projekt HUP Connect u okviru kojega uvodi pet novih usluga, a jedna je od njih HUPPA – Poslovna akademija Hrvatske udruge poslodavaca.

Temeljena na 30 godina iskustva u zastupanju poslodavaca, HUPPA je platforma za cjeloživotno učenje i profesionalni razvoj. Namijenjena je razmjeni znanja i iskustava članova u svrhu podizanja njihove konkurentnosti.

Načela HUPPA-e su:

- besplatnost i regionalna dostupnost edukacija kroz HUP-ove urede u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu i Varaždinu

- utemeljenost na vlastitim resursima – stručnost i iskustvo članova

- prilagodljivost obrazovnim potrebama članova

- kontinuirano praćenje trendova u razvoju poduzetništva.

Što nudimo unutar HUPPA-e?

  • PODUZETNIČKE KONFERENCIJE – omogućuju učenje od stručnjaka iz industrije te povezivanje poduzetnika
  • SEMINARI I RADIONICE – poduzetničke teme kao što su upravljanje ljudskim resursima, marketing, razvoj vještina, inovacije i dr.
  • FINANCIJSKA PISMENOST – edukacije o financijskom planiranju, izvorima financiranja poslovanja te kriterijima za procjenu ulaganja
  • REGULATORNI ASPEKTI POSLOVANJA – savjetovanja o EU direktivama, strategijama, zakonima i propisima relevantnima za poslovanje, uključujući radno pravo, poreze, zaštitu potrošača i zaštitu osobnih podataka
  • DIGITALNA PISMENOST – edukacije usmjerene na digitalne vještine, primjenu umjetne inteligencije i digitalnih alata u poslovanju te kibernetičku sigurnost.

HUP

HUP

Ključne riječi
HUPPA HUP Hrvatska udruga poslodavaca

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!