Više od 100 zagrebačkih kafića otvara unatoč mjerama: Krećemo u ponedjeljak!

Nacionalni stožer civilne zaštite danas je najavio kako se dio protuepidemijskih mjera popušta, no među njima nisu bile one vezane uz ugostiteljske objekte i teretane. Zbog toga, raste broj onih koji svejedno misle otvoriti svoje objekte 1. veljače kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo, iako bi mogli dobiti visoke novčane kazne.

Predsjednik Udruženja ugostitelja Zagreb Franz Letica otkrio je za RTL Danas kako će izgledati ovaj vikend za ugostitelje i što spremaju od 1. veljače.

"Sutra u 11 sati u jednom od shopping centara kolege će imati sastanak, a povod su nelogične postojeće mjere. Škole su bile otvorene, a jedni su od primarnih izvora zaraze, a lokali nisu, to je okupilo akciju koja će ovaj vikend održati sastanak", kazao je Letica i rekao je kako su svi upoznati s mjerama i kaznama koje ih mogu zadesiti ako otvore svoje lokale.

"Za sad je riječ o 103 lokala u Zagrebu koji su potvrdili otvaranje, a više od 700 ih je u postojećim kolektivima", kazao je Letica.

"Podržavamo sve akcije i nezadovoljstva jer ovo je, nadamo se, postpandemično vrijeme koje bi trebalo donijeti neka otvaranja. Nije normalno da smo skoro dva mjeseca u takvoj karanteni da su nam skoro ograničili kretanje", zaključio je Letica. Jednu je prosvjednu akciju za srijedu najavila Udruga glas poduzetnika.

"Trenutačno je ideja da sljedeću srijedu organiziramo jednu akciju. Ta prosvjedna akcija bila bi za sve. I za kafiće i za sve fitness centre, i za sve one koji su zatvoreni. Za sve one koji imaju veliki pad prometa i za sve one koji se solidariziraju s poduzetnicima i sa ovom situacijom u kojoj smo se svi zajedno našli", izjavila je predstavnica udruge Glasa poduzetnika Maruša Stamać.

Nezadovoljstvo nepopuštanjem mjera iskazuju i vlasnici teretana, među kojima također ima onih koji će svoja vrata otvoriti 1. veljače. Jedan od njih je vlasnik Kondicijskog centra Spartak u Dugom Selu Alen Preldžić.

"Otvaramo zato što su mjere nelogične, nejednake za sve i tvrdimo da mi u teretanama i fitness centrima, rekreacijskim centrima možemo najviše kontrolirati mjere i naše članove jer nitko nam sa ceste ne može upasti na trening", rekao je te dodao: "Svjesni smo drakonskih kazni, ali mislim da druge sad nema. Odakle će se naplatiti kad imamo 0 kuna na računu", kazao je Preldžić.

Nakon što je policija ispisala 30 novčanih kazni zbog zabave bez mjera u zatvorenom klubu u centru Zagreba, oglasili su se iz Inicijative noćnih klubova i barova.

"Ne odobravamo kršenje mjera, ali svjesni smo da je to postala stvar golog preživljavanja također smo svjedoci da Ustav koji garantira da smo svi jednaki pred zakonom, pa se vlasnika strpa u zatvor radi nepoštivanja mjera i sve se to snimilo i javno objavilo, a organizatore tuluma u KB Dubrava samo su se morali samo ispričati hrvatskoj javnosti", pojasnio je Domagoj Petričević iz Inicijative noćnih klubova i barova.