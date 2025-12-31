HZZ će iz paketa od 125 milijuna eura gasiti i vatru zbog podebljane minimalne plaće

U registru nezaposlenih na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje trenutačno je 82.700 osoba. Rekordno je to niska brojka, a sudeći po procjenama HNB-a, HUP-a i analitičara, njezino smanjenje nastavit će se i u idućoj godini, ali smanjenom dinamikom. Tom pozitivnom trendu trebale bi, kao i do sada, pripomoći i mjere aktivne politike zapošljavanja, koje Vlada provodi preko HZZ-a, a za čiji je paket za 2026. jučer dala odobrenje. Prema najavi ministra rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marina Piletića, u proračunu je za te mjere za iduću godinu predviđeno nešto više od 125 milijuna eura.

U osnovi, radi se o istih osam mjera iz dosadašnjeg paketa, a glavna novost predviđena je u prvoj mjeri, potporama zapošljavanju, koje uključuju mjesečne paušalne potpore, čiji iznos ovisi o razini obrazovanja i mogućnosti korištenja porezne olakšice za sufinanciranu osobu. U idućoj godini tu će se mjeru moći koristiti i za zapošljavanje osoba s invaliditetom na pola radnog vremena, u trajanju do 24 mjeseca sufinanciranjem do 75 posto troška plaće. Do sada je za tu kategoriju nezaposlenih mjerom bilo obuhvaćeno samo zapošljavanje na puno radno vrijeme.

Ipak, za očekivati je da će u fokusu poslodavaca odmah nakon Nove godine biti otvaranje programa potpore za očuvanje radnih mjesta. Ta mjera standardno je namijenjena poslodavcima u prerađivačkoj industriji koji se suočavaju s teškoćama u poslovanju, a preko HZZ-a im se njome pomagalo očuvati zaposlenost kroz tzv. skraćeno radno vrijeme. No, u 2026. će se, kako se da iščitati iz kratkog pojašnjenja Vladine odluke, ona primarno primjenjivati kao podrška poslodavcima pogođenima povećanjem minimalne plaće. Visina potpore računat će se kroz razliku minimalne bruto plaće, koja je podignuta na 1050 eura, i prosjeka obračunatih bruto plaća isplaćivane u pojedinom poduzeću u zadnja tri mjeseca u 2025. Tu će razliku ovim mjerama poslodavci moći pokriti uz potpore države samo u prvom kvartalu 2026. godine.

Kod ostalih mjera nema značajnijih promjena. Zapošljavanju dugotrajno nezaposlenih te korisnika zajamčene minimalne naknade i osoba bez završene srednje škole, kao i invalida, na dispoziciji će biti potpore iz programa Posao+, koji pruža mogućnost pokrivanja 100-postotnog iznosa troška plaće. Za uključivanje mladih u svijet rada na snazi će biti mjera Potpore za pripravništvo i mlade, kroz koju se poslodavcima pruža prilika sufinanciranja do 60 posto troška plaće i prijevoza za sve mlade do 29 godina koje se zapošljavaju na neodređeno vrijeme, kao i u slučaju osoba koje se prvi put zapošljavaju u zanimanju za koje su stekle status pripravnika. Potporama će se pomoći već zaposlenim osobama za stjecanje radnih vještina uz zadržavanje radnog mjesta.

Najspominjanije u javnosti su potpore za samozapošljavanje, a njima će se i u 2026. osigurati pokrivanje troškova pokretanja poslovanja tvrtki i obrta i njihova rada u jednakom maksimalnom iznosu kao i u godini na isteku, 20 tisuća eura. Raspon potpore ovisit će o djelatnosti za koju se odluči korisnik, ali i o povezanosti sa zelenom ili digitalnom tranzicijom, koja će se dodatno vrednovati. Unutar ovog programa, na snazi će biti i zasebna mjera "Biram Hrvatsku", odnosno nešto izdašnije potpore uključivanju u svijet poduzetništva namijenjene hrvatskim iseljenicima, kao i preseljenju unutar Hrvatske i gospodarske aktivacije u slabije razvijenim područjima. Za tu kategoriju dostupne su potpore do 27 tisuća eura za povratnike i 23,5 tisuće za preseljenje unutar Hrvatske.