Zagrebački stožer upozorio: 'Zdravstveni sustav je opterećen, situacija će zahtijevati određene mjere'

Ravnatelj NZJZ "Dr. Andrija Štampar" Zvonimir Šostar ranije danas izjavio je da je zabilježen 161 novi slučaj zaraze koronavirusom u Gradu Zagrebu što predstavlja dnevni rekord novooboljelih.

Na konferenciji za medije održanoj u 11 sati, njegova je zamjenica dr. Sanja Šikić potvrdila je taj broj te dodala kako je u proteklom 24-satnom periodu testirano 1.030 osoba te da je još 460 osoba smješteno u samoizolaciju. Od 161 novooboljelog, jedna je osoba djelatnik privatnog doma za starije osobe, a zaraženi su i jedan osnovnoškolac te tri profesora iz tri zagrebačke osnovne škole, jedan pomoćnik u nastavi te tri srednjoškolca.

Sanja Šilić zaključila je kako je situacija, s obzirom na porast broja novooboljelih, ozbiljna te je apelirala na građane da se pridržavaju mjera i preporuka. "To je jedini način da smanjimo širenje zaraze", ustvrdila je.

Pročelnik gradskog ureda za zdravstvo dr. sc. Vjekoslav Jeleč rekao je da epidemiološka situacija nije sjajna te kako je zdravstveni sustav opterećen. "Zdravstveni sustav funkcionira otežano. Treba se uistinu ozbiljno pridržavati preporuka, što se više povećava broj veća je mogućnost širenja", rekao je i dodao: "Mjere će se s vremenom koji dolazi morati postrožiti".

Iako je sustav preopterećen, Jeleč je zaključio kako sustav intenzivne mjere nije ugrožen. "Nacionalna rezerva je oko 100 respiratora, sustav je siguran, imamo veliki kapacitet", zaključio je.

Na konferenciji za medije rečeno je i kako se pripremaju mjere koje će se predložiti Nacionalnom stožeru civilne zaštite. "Ova će situacija zahtijevati određene mjere. Mi ćemo dati određene prijedloge, prateći situaciju. Prijedlozi idu od individualne razine i o njima se već govori. To su maske na zatvorenim prostorima i iskustvo nam kaže da su velika okupljanja rezultirala infekcijama pa ćemo ići u tom pravcu", rekao je Jeleč.

Sanja Šikić potvrdila je i kako u Zagrebu nije zabilježen slučaj reinfekcije, odnosno pojave zaraze koja je virus već preboljela, no dodala je i kako to ne znači da do te pojave neće doći.