Zadrani očajni: Netko je razrezao cijevi vodovoda, iz slavina curi samo kipuća voda...

U lipnju 2022. godine počeli su radovi na postavljanju kanalizacijskih cijevi u Ulici Viktora Vide u Zadru, no stanovnici još dan danas muku muče s tim nedovršenim projektom. Naime, ulica je i dalje raskopana, cijevi nisu u zemlji, a zbog toga postaju meta raznih napada.

Lako dostupne ventile netko često zatvara, a jučer su cijevi razrezane zbog čega su građani tijekom toplinskog vala ostali bez pitke vode. Radi se o cijevima za privremenu opskrbu domaćinstava, a da su namjerno uništene očito je po tome što su rezovi posve ravni, doznaje 24sata. No stanovnici ističu još jedan veliki problem.

"Kad pustimo vodu iz slavine, to je kipuće. Od 10 sati ujutro pa do popodnevnih sati temperatura vode doseže i do 41 Celzijev stupanj. Toliko smo uspjeli zabilježiti na toplomjeru za mjerenje tjelesne temperature. Možda je i viša" požalili su se stanari okolnih zgrada. Tako vruću vodu ne mogu piti niti se u njoj tuširati, pa je toče u boce i kante da bi se ohladila. Očajni mještani više ne znaju što učiniti. Bez vode iznenada ostaju kada god netko zatvori ventil, pa su tako u četvrtak satima bili "suhi" nakon prvih prijava oko tri sata ujutro.

Direktor zadarskog Vodovoda Tomislav Matek kazao je za 24sata da o slučaju nije dobro informiran. "Mi nemamo veze s tim, nismo investitori. Ono što znam, znam iz medija" kazao je i uputio novinare na tvrtku Ludwig Pfeiffer koja izvodi radove. Iz Ludwig Pfeiffera su delegirali poziv tvrtki Ingra koja je podizvođač na projektu, a iz koje su kazali da su oštećenje otkriveno u noći 12. srpnja otklonili do 10 sati kada je ponovno uspostavljena opskrba vodom.

