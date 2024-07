Amerikanci na TikToku ogorčeni su zbog vode u Europi: 'To mi je bio ogromni kulturni šok!'

Amerikanka Helene Sula živo sjeća se kada je prvi put otkrila da je voda iz slavine drugačija nego u Europi. Naime, Helene je bila je u restoranu u Njemačkoj, a kad je konobar zatražio njezinu narudžbu pića, zatražila je vodu, piše CNN.

"Nekako su mi se rugali kao: ‘Možeš dobiti vodu. Ali zašto bi?’”, prisjeća se Helene. Sjeća se da je pogledala uokolo i shvatila da svi ostali u restoranu uživaju u čašama vina i krigli piva - bez vode. Ponovila je svoju narudžbu vode i konobar je odustao. Ali, kada je voda stigla, to nije bila ogromna čaša besplatne vode iz slavine, prekrivena ledom.

#europe #europetravel #expat #lifeabroad ♬ Param-Pam-Pam - Carlos Campos @heleneinbetween I swear Europeans don't drink enough water. I've lived in Europe off and on now for 6 years and I just don't see them drinking enough liquid 😂 My husband is in Slovenia right now canyoning and rafting with some Croatia friends. They are drinking like a glass day. He's chugging. We live in Europe so don't come at me and say it's because it's what we eat: we live here!! #europeanvsamerican

Umjesto toga, poslužena joj je jedna staklena litrena boca gazirane vode s malenom čašom za piće i cijenom od 2 eura. Nije mogla vjerovati. "U SAD-u sjednete za stol i dobijete ogromnu čašu vode s ledom, a to čak i nije pitanje – samo se stavi na stol. Bez obzira jeste li u otmjenom restoranu ili nekom ležernijem, dobit ćete veliku besplatnu čašu vode", kaže Helene.

Nekoliko godina kasnije, kada su se ona i njezin suprug preselili u Njemačku, par je primijetio još jednu kulturnu razliku vezanu uz vodu. Kad god bi išli planinariti, voziti bicikl ili šetati gradom, Helene i njezin suprug spakirali bi velike boce vode - ponekad čak i ruksak za vodu ("Da bismo mogli piti vodu u svakom mogućem trenutku", objašnjava). U međuvremenu su njihovi europski prijatelji često potpuno ostajali bez vode, izdržavši sve dok te večeri ne bi otišli u bar – a čak i tada bi se umjesto toga obično odlučili za vino.

"Samo sam pomislio, možda Europljani jednostavno ne dehidriraju kao mi", kaže Helene, još uvijek zbunjena nakon nekoliko godina života u Europi. Ako mislite da je ovo mišljenje samo jedne osobe i da je to prilično široka generalizacija", bili biste u pravu. Uostalom, u Europi postoji mnogo različitih zemalja, svaka sa svojom kulturom, prehrambenim navikama, tradicijom i navikama pijenja vode. I naravno, ni SAD nije kulturni monolit. Neki Amerikanci također radije piju sokove ili možda čak nešto alkoholno.

VEZANI ČLANCI:

I dok su mnogi Amerikanci svjesni utjecaja plastičnih boca za vodu na okoliš, drugi aktivno izbjegavaju vodu iz kuhinjske slavine i drže hladnjak pun vode u bocama. Ipak, Helene nije jedina s takvim zapažanjima. Turisti iz SAD-a koji razmjenjuju stavove o europskoj potrošnji vode iz slavine (ili nedostatku iste) postali su pomalo trend društvenih medija tijekom proteklih godinu dana.

Korisnica TikTok-a @br3nnak3ough u ljeto 2023. prenijela je video koji prikazuje njezine prijatelje kako bacaju velike boce vode, prekriven tekstom: “Mi kada napokon pronađemo vodu jer Europljani ne vjeruju u vodu.” Ovaj je video pregledan 10,9 milijuna puta i privukao je 13 800 komentara – kako Amerikanaca koji se slažu i Europljana koji se oštro ne slažu. U međuvremenu, Rob Murgatroyd, Amerikanac koji živi u Italiji, nedavno je prenio TikTok komentirajući da mu je razlika između potrošnje vode u SAD-u i Italiji bila šokantna otkako se preselio u Firencu. "Tamo odakle ja dolazim, praktički pijemo vodu bez prestanka, kao da nam je to glavna stvar, dok je ovdje u Italiji, vidjeti nekoga s bocom vode kao pronaći iglu u plastu sijena", opisao je Murgatroyd video. .

Postoje TikTokovi koji se čude veličini europskih čaša za vodu, Instagram Reelsi koji bilježe često nesretnu potragu za naručivanjem vrča vode iz slavine u europskim kafićima i objave na X-u u kojima se američki turisti žale zbog plaćanja flaširane vode u restoranima. Helene, koja bilježi svoj život u inozemstvu na blogu Helene in Between, nekoliko se puta uključila u veliku europsku raspravu o vodi iz slavine – uključujući i krajem prošle godine:

“Voda iz slavine nije besplatna u europskim restoranima. A ako ju i dobijete, dolazi u minijaturnoj čašici", ustvrdila je u TikTok videu iz studenog 2023. U komentarima je bilo puno negativnih reakcija. “Besplatno je. Izdaleka su vidjeli tko dolazi”, glasio je jedan odgovor. Neki su ponovili njezino iskustvo, dodajući da iako je voda iz slavine obično dostupna - mineralna voda u bocama ili filtrirana voda u bocama češća je pojava u mnogim europskim zemljama. "Mislim da je to stvarno zanimljiv razgovor", kaže Helene. "Svijet se ponekad može činiti vrlo malenim, jer smo svi online i to je sada tako globalno društvo... pa mislim da je zanimljivo voditi te razgovore, razgovarati o razlikama."

Stavros A. Kavouras, profesor nutricionizma na Sveučilištu Arizona State, direktor je sveučilišnog Znanstvenog laboratorija za hidrataciju, koji se fokusira na utjecaj hidratacije na zdravlje i izvedbu. Kavouras je također grčki emigrant koji živi u SAD-u 20 godina, tako da je prilično dobro pozicioniran da komentira transatlantske kulturne sukobe. Prije svega, Kavouras naglašava bezbroj razlika između zemalja koje čine europski kontinent. On, na primjer, ističe kontrast između "sjevernoeuropske hrane naspram francuske, talijanske, grčke kuhinje i prehrambenih preferencija". “Ne sviđaju mi ​​se generalizacije”, kaže Kavouras, koji kaže da iako je primamljivo postaviti podjelu i usporedbu Europa nasuprot SAD-u, to obično ne stoji. Kavouras također ističe da Amerikanci koji posjećuju Europu (i objavljuju o tome online) ne predstavljaju većinu stanovništva SAD-a. “To nije prosječan Amerikanac”, kaže Kavouras. "Iskrivljena populacija koju vidite kako dolazi u Europu - to su ljudi koji su obrazovaniji, bogatiji, višeg socioekonomskog statusa..."

VEZANI ČLANCI:

To je relevantno, kaže Kavouras, jer postoje podaci koji sugeriraju da Amerikanci nižeg socioekonomskog statusa piju manje vode. Ali nakon postavljanja ovih parametara i kvalifikacija, Kavouras se slaže da postoje neke potencijalne razlike između SAD-a i Europe kada je u pitanju "što ljudi piju, što ljudi vole i koliko su hidrirani". “Na primjer, ako odete u Njemačku i tražite vodu, dobit ćete gaziranu vodu. To je zadana vrijednost", kaže Kavouras. "Kada biste u Njemačkoj poslužili vodu iz slavine svakom čovjeku, ljudi bi rekli: 'Oh, ja ne pijem ovu vodu.' Pa zašto biste to učinili?"

Kavouras također napominje da je plaćanje nekoliko eura dodatno za litarsku staklenu bocu vode za večeru prihvaćenije u Europi nego u SAD-u. Iako bi Amerikanci mogli biti šokirani, to je nešto o čemu mnogi Europljani ne bi razmislili dvaput, kaže Kavouras. On sugerira da bi Amerikanci uznemireni dodatnim troškovima mogli na to gledati kao na "ekvivalent američke napojnice koju morate platiti u Sjedinjenim Državama". Kultura davanja napojnica u Europi prilično je drugačija – i obično uključuje mnogo manje postotke. Što se tiče toga jesu li Europljani općenito više dehidrirani od Amerikanaca, Kavouras kaže da je zanimljivo da postoji razlika između prehrambenih smjernica za unos vode u SAD-u i Europi. “U Sjedinjenim Državama smjernice su 2,7 litara dnevno za žene i 3,7 litara dnevno za muškarce. A u Europi su ekvivalentni brojevi 2,0 i 2,5”, kaže. "Dakle, ovo su smjernice - to ne znači da je to ono što ljudi piju - ali ovo je ono što se preporučuje."

A što se tiče američkih TikTokera koji se šale o vodi iz slavine koja se poslužuje u malim "čašama" u Europi, Kavouras sugerira da bi to mogao biti dio općenitije razlike između SAD-a i ostatka svijeta. “Mislim, znate stereotip – SAD radi sve veće – automobile, kuće, sve je veće, serviranje u restoranima… itd. Mislim da bi se to moglo raditi o tome,” napominje Kavouras, dodajući da isto vrijedi i za “ogromne boce za vodu koje Amerikanci nose uokolo”. Kavourasu je uvijek zabavno kada ugleda svoje kolege kako dolaze na posao s "ogromnom bocom vode, kao da nema vode u zgradi". Kavouras smatra da su ogromni spremnici za vodu nepotrebni. Unatoč tome, Kavouras savjetuje da svi pronađu način da osiguraju dobru hidrataciju tijekom dana - bilo da rade u američkom uredu ili šetaju europskim gradom. “Voda je ključna komponenta svake zdrave prehrane. Stoga je vrlo važno biti adekvatno hidriran, osobito ljeti,” zaključuje.

Konobar iz Dubrovnika oduševio Beograđanina: 'Naručio sam espresso s mlijekom, a onda je donio račun..'