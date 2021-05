Zadarski heroj: Divljačka silina s kojom su tukli to dijete je bila strašna, kao pokušaj ubojstva

Ljudi mi svaki dan prilaze ili zovu telefonom, dobio sam na stotine poruka. Čestitaju mi, grle me i ljube kao da sam njima nešto napravio. Ali heroj i junak sigurno nisam. Jednostavno sam reagirao - kaže Hrvoje Petričić, muškarac koji je u večernjim satima 22. travnja ove godine u Ulici bana Josipa Jelačića u Zadru, iskočio iz svog automobila i spasio 14-godišnjaka od nemilosrdnog batinanja trojice napadača.

Bilo je oko 20 sati, vozio je iz Jazina prema Voštarnici kad je odmah iznad raskrižja s Ulicom Josipa Strossmayera, s desne strane, primijetio neku gužvu: grupu mladića kako nemilosrdno udara nekoga na podu. Iskočio je iz automobila ostavivši ga nasred ceste i krenuo prema napadačima. Kad su ga vidjeli kako im vičući prilazi, razbježali su se svatko na svoju stranu. Trčali su, kaže, kao gazele, a na travi je ostao nepomično ležati dječak krvavog lica, piše Zadarski.hr.

- Kad sam ga vidio steglo mi se u grlu. Krvav, sklupčan, slomljen, jedva je govorio. Dotrčali su neki prolaznici, pozvali smo policiju i hitnu. I sad mi je teško o tome govoriti... - kaže Hrvoje.

Nekoliko sekundi kasnije, zapravo nekoliko udaraca kasnije, možda je sve moglo i puno gore završiti za 14-godišnjeg dječaka, nego s puknutom slezenom, posjekotinama u vlasištu i masnicama po tijelu.

- Divljačka silina s kojom su tukli to dijete, meni je to izgledalo strašno, kao pokušaj ubojstva – ističe Hrvoje.

Budući da je i sam otac, prizor je izazvao divljački bijes u njemu.

- Došao sama doma, ma se nisam mogao smiriti. U meni su se miješali ljutnja i razočaranje. Ispred očiju mi je bilo to dijete, sitno kao vrabac, kako slomljeno leži, sklupčan i premlaćen... Uhvatio me divljački bijes. Otac sam i mislim da svaki roditelj proključa na samu pomisao da se njegovom djetetu nešto slično može dogoditi. S druge strane ubijalo me razočarenje, ne mogu se pomiriti s tim da se takve stvari događaju u mome gradu. Da su to mladi momci, dječaci, iz iste škole, iz istog razreda, da jedan drugome tako nešto mogu učiniti - rekao je.

Identitet ovog zadarskog junaka ostao bi možda nepoznat da mu zadarska policija nije uručila zahvalnicu za to što je učinio. - Svojim savjesnim i odgovornim ponašanjem spriječio je teže posljedice kažnjivog ponašanja - istaknuo je načelnik Dražina zahvalivši se Hrvoju Petričiću „za iskazanu hrabrost i građansku požrtvovnosti čime je dao svoj doprinos u očuvanju sigurnosti društva”.