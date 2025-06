Tihi dogovori sa SAD-om: NATO država nabavlja avione sposobne za nuklearni udar

Ujedinjeno Kraljevstvo ozbiljno razmatra nabavu američkih borbenih zrakoplova F-35A Lightning, koji su sposobni za nošenje i ispuštanje nuklearnog oružja. Cilj takve nabave je jačanje britanskih obrambenih kapaciteta u svjetlu sve izraženijih sigurnosnih prijetnji iz Rusije.

Prema pisanju britanskog lista The Sunday Times, na koje se poziva američki Newsweek, riječ je o strateškoj odluci koju podržavaju visoki dužnosnici britanskog Ministarstva obrane. Iako se razmatra i nekoliko drugih opcija, F-35A trenutačno se ističe kao favorit. Pregovori s američkim Ministarstvom obrane opisani su kao "vrlo osjetljivi", a predvode ih admiral Sir Antony David Radakin, načelnik Glavnog stožera, te ministar obrane John Healey.

Na upit novinara, Ministarstvo obrane odbilo je komentirati detalje, no u intervjuu za britanske medije Healey je potvrdio kako se "takvi razgovori ne vode u javnosti", i nije isključio mogućnost nabave tih letjelica. Ako do kupnje dođe, to bi bio jasan signal promjene britanske sigurnosne strategije, koja će biti dodatno razrađena u novom strateškom obrambenom pregledu za 2025. godinu, čija je objava zakazana za sutra.

Premijer Keir Starmer također je najavio povećanje obrambenog proračuna s trenutnih 2,3 na 2,5 posto BDP-a do 2027. godine, kao odgovor na zahtjeve NATO-a i sve veće prijetnje iz Rusije. U autorskom tekstu za The Sun, objavljenom u nedjelju, Starmer je poručio da je njegova vlada odlučna obnoviti "ratnu spremnost Britanije", posebno u kontekstu novih nuklearnih izazova i kibernetičkih napada koje izvode Rusija, Iran i Sjeverna Koreja.

F-35A Lightning, prema podacima američkog ratnog zrakoplovstva, ima doseg veći od 2.100 kilometara i može nositi do 8.160 kilograma tereta. Ovaj tip zrakoplova već je certificiran za nošenje B61-12 termonuklearnih gravitacijskih bombi niskog intenziteta.

Velika Britanija je nakon Hladnog rata povukla sve taktičke nuklearne bombe koje su se lansirale iz zraka, a kao nuklearni odvraćajući sustav koristi isključivo podmornice klase Vanguard opremljene projektilima Trident. Eventualna nabava F-35A mogla bi označiti povratak zračno isporučivih nuklearnih kapaciteta u britanski arsenal, što bi značajno promijenilo dosadašnju obrambenu doktrinu. Ministar Healey izjavio je za Sky News: „Naš nuklearni odvraćajući kapacitet već gotovo 70 godina jamči sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva – to je ono što Putin najviše strahuje.“ Dodao je kako će buduće prijetnje zahtijevati „čvrst i odlučan odgovor“, uključujući snažno odvraćanje.

U listopadu prošle godine, Lord De Mauley, predsjednik Odbora za međunarodne odnose i obranu u Domu lordova, upozorio je kako je „godine strateškog zanemarivanja“ ostavile britanske snage oslabljene i nespremne na sve ozbiljnije globalne prijetnje, a posebno na agresivne poteze Rusije. Objava novog strateškog pregleda i moguće proširenje nuklearnih sposobnosti trebali bi, kako se navodi u najavi dokumenta, poslati „snažnu poruku Moskvi“ i potvrditi britansku „potpunu predanost nuklearnom odvraćanju“ te obrambenoj politici koja stavlja NATO na prvo mjesto.