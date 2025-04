Zabrinjavajuće upozorenje dok se čeka Trumpova objava: 'To bi bio veliki šok, imalo bi seizmičke posljedice za svijet'

Cijeli svijet s nizvjesnošću čeka odluku Donalda Trumpa o uvođenje novih carina, međutim. Zasad se o carinama samo nagađa. Nejasno je koje carine i kada će biti uvedene. Analitičari Deutsche Bank izdali su ozbiljno upozorenje na moguće posljedice. Kažu da bi rast BDP-a SAD-a mogao pasti za 100-120 baznih bodova ove godine, s porastom temeljne inflacije za 90-120 baznih bodova - to je u najgorem mogućem scenariju gdje recipročne carine uključuju cjelokupni PDV svake zemlje. "Očito je da bi izgledi za široke tarife predstavljali veliki šok za globalni trgovinski sustav i imali bi prilično seizmičke posljedice za svjetsko gospodarstvo", dodala je Deutsche Bank, javlja Sky News.

Detalji o Trumpovom planu za Dan oslobođenja, kako je prozvao datum kad će objaviti nove carine, i dalje se formuliraju te su poznati samo najbližem krugu unutar Bijele kuće. Republikanac bi ga trebao otkriti u srijedu u četiri sata po lokalnom, odnosno 21 sat po hrvatskom vremenu, u Vrtu ruža Bijele kuće. Nove carine na snagu će stupiti čim ih Trump objavi, a odvojene carine od 25 posto na uvoz automobila dan kasnije. Trump ističe da je cilj njegovog plana ujednačiti američke carine s onim višim koje druge države imaju prema SAD-u, što ugrožava američki izvoz. No format tih mjera i dalje je nepoznat, a dio izvješća prenosi da američki predsjednik razmatra univerzalni postotak od 20 posto. "Ne mogu se prisjetiti situacije u kojoj su ulozi bili toliko visoki, a ishod toliko nepredvidljiv”; rekao je Steve Sosnick iz brokerske tvrtke Interactive Brokers. "Vrag će biti u detaljima, a njih nitko ne zna", kaže.

Bivši član Trumpovog trgovinskog tima iz prvog mandata rekao je Reutersu da će on vjerojatno uvesti opsežne carine pojedinačnim državama na nižim nego očekivanim razinama. Taj anonimni dužnosnik rekao je da će broj zemalja biti veći od 15, koliko je ranije najavio ministar financija Scott Bessent.

Ministar je u utorak predstavničkom domu Kongresa rekao da recipročne mjere predstavljaju „gornju granicu” carina koje prijete drugim državama te da će se one moći smanjivati ako će zadovoljiti zahtjeve Washingtona, rekao je republikanski zastupnik Kevin Hern. Ryan Majerus, bivši dužnosnik američkog ministarstva trgovine, smatra da bi univerzalna carina bila lakša za implementaciju te da bi dovela do većih prihoda, no da bi pojedinačne stope bile bolje skrojene za nepravedne trgovinske prakse pojedinih država. "U svakom slučaju, utjecaj današnje najave bit će značajan u nizu raznih industrija” , rekao je Majerus, partner u odvjetničkoj firmi King & Spalding.