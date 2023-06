Zabranjena ljubav policajku koštala 9600 eura: 'Rekao je da se zaljubio, tada sam se uspaničila'

Zaposlenica zatvora u Berlinu se žalila na odluku suda iz veljače ove godine koji ju je kaznio zbog njezine zabranjene veze sa zatvorenikom. Sud je odlučio da policajka Jessie T., koja je u zatvoru imala vezu sa seksualnom prijestupnikom, mora platiti 9.600 eura kazne. Ona tvrdi kako ju je zatvorenik ucjenjivao i prijetio, a na kraju se u nju zaljubio. Kako pišu njemački mediji, policajka je imala seksualnu vezu s Haraldom E. (55), osuđenim seksualnim prijestupnikom koji se nalazi u pritvoru, piše Fenix Magazin.

- Zaposlenica zatvora je osuđena zbog kaznenog djela “vršenje spolnih radnji nad osobom koja je službenom naredbom zatvorena ili zadržana u pritvoru, a koja joj je povjerena za nadzor - odluka je suda. Žena tvrdi kako je zatvorenik znao previše informacija iz njezinog osobnog života pa ju je ucjenjivao i prijetio kako će otkriti te informacije zbog čega mu je “popustila” i s njim stupila u intimni odnos. Na kraju je rekao: 'Zaljubio sam se u tebe', rekla je i dodala kako se nakon toga uspaničila. Kada se sve doznalo krenuo je disciplinski postupak, a potom i kaznena prijava. Nastavak suđenja zakazan je za 19. lipnja.

Harald E. je u zatvoru proveo više od 30 godina, od čega oko 22 godine bez prekida. U travnju 2000. godine, uvukao je 20-godišnjakinju u auto i satima je silovao u šumi.

- Kad bih vidjela Haralda, pretvarala sam se da mi nešto znači. To je bila samo predstava da ga spriječim da razotkrije moje intimne stvari. Nekoliko tjedana nakon seksa jasno sam mu dala do znanja: 'To je bilo to, ne želim više', rekla je policajka.

Nije poznato kako je Harald E. doznao informacije iz njezinog života za koje se ona bojala da ih otkrije drugim ljudima.

