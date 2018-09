Zabranite dijeljenje sadržaja s interneta bez naknade autoru

Nakon što je početkom srpnja Europski parlament na doradu vratio prijedlog Direktive o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu, 12. rujna slijedi glasanje o dorađenom prijedlogu te direktive.

Ta direktiva, koja bi morala povećati prava koja na internetu, odnosno na društvenim mrežama imaju kreativne industrije poput glazbene ili medijske, mjesecima je tema gorljive debate. Kreativne industrije nemaju gotovo ništa od dijeljenja njihova sadržaja na platformama poput Facebooka ili YouTubea, dok internetski giganti ostvaruju goleme dobitke vraćajući stvarateljima tog sadržaja malo ili gotovo ništa.

Novine i portal koje sada čitate od dijeljenja linkova na tekstove njihovih autora nemaju apsolutno ništa. Tako je novinar AFP-a Sammy Ketz uspio postići da njegovo pismo Europskom parlamentu potpiše više od stotinu novinara i glavnih urednika iz 27 država članica.

– Gotovo je s vremenom kada sam išao u rat u jakni ili košulji s bilježnicom u džepu, s fotografom ili snimateljem. Danas su potrebni neprobojni prsluk, kacige, oklopna vozila, ponekad čuvari da vas ne otmu, osiguranja. Tko plaća takve troškove? Mediji, i to je skupo. No mediji, koji proizvode sadržaj i šalju svoje novinare da riskiraju živote da bi pribavili pouzdanu, pluralističku i kompletnu informaciju za sve višu cijenu, nisu oni koji od toga imaju koristi, nego platforme koje se njima služe bez plaćanja. To je kao da radite, ali neka treća strana ubire bez srama plod vašeg rada – rekao je Ketz.

Internet se s novom direktivom neće nimalo promijeniti ili ograničiti, ističu kreativci i novinari, nego će se uspostaviti ravnopravna utakmica između stvaratelja sadržaja i giganata koji snažno profitiraju. Predstavnici hrvatskih kreativnih industrija apeliraju na javnost i hrvatske zastupnike u Europarlamentu da direktivu podrže. Nikša Bratoš, predsjednik Hrvatske glazbene unije, naše je europarlamentarce upitao:

– Kome je u interesu da EU i Hrvatska u svoj proračun dobiju manje, a da svjetske kompanije dobiju više? Njihov je poslovni model jednostavan: koriste naša djela da bi njihove platforme bile atraktivne i da bi mogli prodavati oglasni prostor. A ne žele platiti onima na čijim su djelima postigli tu atraktivnost, klikove i dijeljenja. Ako im je u interesu sloboda izražavanja, neka prestanu naplaćivati oglasni prostor?! – komentira poznati autor.

Oko 40 tisuća europskih kreativaca potpisalo je peticiju kojom Europarlamentu poručuju da je ovo trenutak u kojem se odlučuju: ili za europsku kulturu i demokraciju, ili za korist globalnih igrača koje u Europi vide samo kravu muzaru. Potpisnik peticije je i Danilo Šerbedžija, predsjednik Društva hrvatskih filmskih redatelja, koji kaže:

– Borimo se za istinu i slobodu na internetu. Slobodu da od svojeg rada i dalje možemo živjeti te stvarati radna mjesta i za druge.