Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček ozlijedio se pri padu, ruka mu u longeti

Prije nekoliko dana gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček ozlijedio se pri obavljanju nekih radova u svojoj obiteljskoj kući. Kako neslužbeno doznajemo ozlijedio se pri padu kada se okliznuo na led na stepenicama. Rezultat pada je da mu je lijeva ruka ozlijeđena i na njoj ima longetu. -Prilikom pada napukao mi je lakat lijeve ruke, a uz to sam se još dobro i ugruvao. Najviše sam ugruvao rebra i bedrenu kost. Međutim, kako je moglo biti dobro sam prošao - kaže nam Pavliček koji nam je i potvrdio nastale ozljede te poslao i fotografije s longetom.

Prema njegovim riječima longetu s lijeve ruke bi trebao skinuti za nekoliko dana kada će mu liječnici odrediti dalji tijek terapije, odnosno hoće li trebati ruka u gips kao i hoće li biti potrebna dalja rehabilitacija. Ipak, unatoč ozlijedi i longeti na ruci Pavliček nije na bolovanju i normalno radi kao gradonačelnik Vukovara. -S obzirom na brojne obveze koje imamo kao Grad krajem godine, a tu prije svega mislim na projekte koje prijavljujemo preko Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara, ne mogu si dozvoliti odlazak na bolovanje. Što se tiče ove ozljede ne planiram niti ići - rekao je Pavliček.