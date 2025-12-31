Plenković u novogodišnjoj čestitki istakno tri prioriteta za 2026.

"Drage Hrvatice i Hrvati u domovini i inozemstvu, dragi sugrađani, svima od srca želim sretnu i uspješnu novu 2026. godinu", stoji u novogodišnjoj čestitci Andreja Plenkovića. Premijer je istaknuo kako je 2025. godina bila puna izazova, ali je bila i godina napretka za hrvatske građane i društvo. Čestitku prenosimo u cijelosti. "U složenim globalnim okolnostima koje su zahvatile mnoge zemlje, Hrvatska je ostala stabilna i sigurna, uz gospodarski rast brži od prosjeka Europske unije, visoku zaposlenost i A investicijski kreditni rejting".

Tri su ključna prioriteta u 2026. godini: viša kvaliteta života građana, uređenija i otpornija država te snažnije gospodarstvo i međunarodni položaj Hrvatske. Svjesni smo da pred nama ima još posla te da moramo nastaviti ustrajno raditi kako bi koristi gospodarskog rasta osjetilo svako hrvatsko kućanstvo. Novi državni proračun za iduću godinu usmjeren je na daljnji rast plaća, mirovina i socijalnih naknada, kao i na provedbu niza razvojnih prioriteta i ulaganja diljem Hrvatske. U svim našim politikama solidarnost je glavna nit vodilja. Zato ćemo se i dalje s posebnom pažnjom skrbiti o umirovljenicima, osobama s invaliditetom i svima koji su socijalno ugroženi.

Nakon što smo značajno povećali rodiljne i roditeljske naknade, pripremamo i nove demografske mjere kako bismo osnažili obitelj i pridonijeli demografskoj revitalizaciji. Radit ćemo i na stvaranju preduvjeta za priuštivo stanovanje mladih te provoditi velik ciklus ulaganja u izgradnju i obnovu škola i vrtića. Nastavljamo modernizirati i opremati Hrvatsku vojsku, policiju, civilnu zaštitu i sve sastavnice sustava domovinske sigurnosti, unaprjeđivati položaj hrvatskih branitelja te gradnju veteranskih i braniteljskih centara.

Na međunarodnom planu, ključni cilj u idućoj godini je pristupanje OECD-u, čime potvrđujemo svoju poziciju među četrdesetak najnaprednijih gospodarstava svijeta. Hrvatska predsjeda inicijativama Triju mora i MED9, što je prilika za afirmaciju naših strateških interesa kao srednjoeuropske i mediteranske zemlje. Pružat ćemo snažnu potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini i graditi jedinstvo domovinske i iseljene Hrvatske.

Uz mjerljive pokazatelje, Hrvatsku vodimo u smjeru rasta, održivog razvoja i društvene solidarnosti, a tim putem nastavljamo i dalje. Vjerujem da će i 2026. biti godina daljnjeg napretka i uspjeha. Svima želim obilje zdravlja, mira, radosti te obiteljskog i prijateljskog zajedništva u idućoj godini!", stoji u premijerovom priopćenju.