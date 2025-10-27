Naši Portali
„Zajedno do nagrada”

Zaba ponovno nagrađuje svoje klijente: U novom Programu preporuka moguće osvojiti do 100 eura

27.10.2025.
u 14:30

Zagrebačka banka ponovno pokreće popularni program nagrađivanja preporuka „Zajedno do nagrada” i još jednom pruža priliku postojećim i novim klijentima da osvoje vrijedne novčane nagrade dijeljenjem svog dobrog iskustva s drugima. Program traje od 20. listopada do 31. prosinca 2025.

Postojeći klijenti mogu se uključiti jednostavno: dovoljno je podijeliti svoj kod s prijateljima, obitelji ili poznanicima i pozvati ih da postanu Zabini klijenti. Za uspješnu preporuku koja rezultira ugovaranjem paketa proizvoda i usluga u Zabi, uz istovremeno ugovaranje m-zaba aplikacije, ostvaruju 20 eura nagrade, a ukupno i do 100 eura tijekom razdoblja trajanja programa, za maksimalno pet realiziranih preporuka.

Novi klijenti, osim što ulaze u svijet modernog i digitalnog bankarstva, mogu ostvariti do 100 eura dobrodošlice kroz tri jednostavna koraka: iznos od 20 eura za ugovoreni paket proizvoda i usluga uz istovremeno ugovaranje m-zabe, dodatnih 50 eura za prijenos redovitog primanja u Zabu te još 30 eura ako ugovore Individualnu Mastercard kreditnu karticu i njom obave barem jednu transakciju.

Ako i novi klijenti požele preporučiti Zabu svojim prijateljima, mogu to činiti neograničeno dijeleći svoj vlastiti kod. To znači da i oni mogu dobiti još do 100 eura kroz ulogu promotora – po 20 eura za do 5 realiziranih preporuka.

Pokretanjem novog izdanja programa Zagrebačka banka nastavlja uspješnu priču nagrađivanja vjernosti svojih klijenata. 

Program „Zajedno do nagrada“ namijenjen je postojećim i novim klijentima Zagrebačke banke. Prava na pogodnosti za prijenos redovitog primanja i korištenje Mastercard kreditne kartice mogu se ostvariti do 28. veljače 2026. Novi klijenti pakete proizvoda i usluga mogu ugovoriti putem m-zabe, Zabinog mobilnog bankarstva ili posjetom poslovnici, najkasnije do 31. prosinca 2025.

Više informacija i pravila programa potražite na službenoj web stranici Zagrebačke banke.

Zaba Zagrebačka banka

