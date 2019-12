Tko je Stipe Ringwald? Turistu odgrizao uho, novinarku napao zbog spore vožnje

Mjesec dana policijske potrage urodilo je plodom. Tako bi se ukratko moglo opisati ono što se danas događalo u Omišu i Šibeniku, gdje su uhićene tri osobe, koje se sumnjiče za egzekuciju Karmelina Fistanića (38), koji je 9. studenog s više hitaca iz pištolja likvidiran na cesti nedaleko Omiša.

Ubijen je dok je sjedio u automobilu sa svojom djevojkom, a ubojica se do njihovog vozila dovezao na motociklu. Fistaniću je ispalio najmanje šest hitaca u glavu, nakon čega je pobjegao. Sada je poznat njegov identitet, a neslužbeno se doznaje da je riječ o Stipi Ringwaldu (47), osobi za koju je malo reći da je dobro poznat policiji. Jer taj bivši motociklistički as u svojoj kaznenoj evidenciji ima više od 100 kaznenih prijava, a jedan od kurioziteta njegove kriminalne karijere je to što je u jednom od sudskih postupka koji se vodio protiv njega zbog zloporabe droge, bila optužena i njegova - majka.

Skuter ključni trag

Ringwalda je danas specijalno obučeni tim interventne policije uhitio u Vodicama, a paralelno s tim uhićenjem, policija je imala i pune ruke posla na području Omišu. Tamo su, kako se neslužbeno doznaje, uhićeni Jerko Pirić (34) i Vlado Zolota (46). Prema pisanju Slobodne Dalmacije, njih se dvojica sumnjiče za naručivanje, odnosno organizaciju Fistanićeve likvidacije.

>> Očevid nakon ubojstva Karmelina Fistanića

Naime, kako navodi Slobodna Dalmacija, Pirić se sumnjiči da je Fistanićevu likvidaciju naručio, a za pomoć se obratio Zoloti koji se sumnjiči da je sve organizirao. Točnije, pronašao je osobu koja je voljna, vjerojatno za poveću sumu novca, ubojstvo počiniti. Ta osoba je bila Ringwald, a Pirić i Zolota su mu, kako se sumnja, osigurali logistiku za ubojstvo. Odnosno, ukrali su skuter na kojem se dovezao do Fistanićevog vozila, nabavili su mu oružje te su ga skrivali u jednom apartmanu na području Omiša. Upravo taj skuter, prema pisanju Slobodne Dalmacije, doveo je policiju i do Ringwalda i do preostale dvojice osumnjičenika. Zolota je inače, prema pisanju Slobodne Dalmacije, vlasnik više ugostiteljskih objekata u Omišu. Što se pak tiče Pirića, on je bio Fistanićev poslovni partner i njih su dvojica zajedno jedno vrijeme imali beach bar u Pisku koji je 2015. namjerno zapaljen. Njih se dvojica nisu razišli u najboljim odnosima, svoje imovinsko-pravne probleme rješavali su na sudu. Neslužbeno se doznaje i da je upravo Pirić bio osumnjičen za palež tog beach bara.

S druge strane, Ringwald je osoba koja se na stranicama novinskih crnih kronika našla bezbroj puta. Ima više od 100 kaznenih prijava i to zbog remećenja javnog reda i mira, pokušaja ubojstva, droge, nasilničkog ponašanja... Policija ga je evidentirala i zbog prebrze vožnje, prometnih nesreća koje je skrivio ili u njima sudjelovao, a u nekoliko navrata u tim nesrećama je bio i teško ozlijeđen. Svojim negativnim ponašanjem, na žalost, bio je uzor mnogim mladim Šibenčanima, a u Krešimirovom gradu opisivali su ga i kao mačku ne s devet već s 99 života.

Glumio mafijaša u spotu

Svojevremeno je glumio mafijaša u spotu šibenske grupe “K-15”, a paradoksalno je da nije samo glumio mafijaša već je tako i živio. Tijekom 2004. bio je uhićen na francusko-španjolskom graničnom prijelazu zbog sumnje da je pokušao prokrijumčariti 21 kilogram hašiša. Sada već pomalo davne 1999. bio je priveden zbog sumnje da je ubio Petra Tafru (16), no oslobođen je te sumnje kada se utvrdilo da je mladića ubio Ringwaldov prijatelj Darko Nakić. No široj javnosti postao je poznat zbog incidenta koji se u kolovozu 2006. dogodio na Hvaru. Ringwald je bio u društvu svoje tadašnje djevojke te kirurga Hrvoja Tomaševića i Tomaševićeve tadašnje djevojke, poznate missice Ane Sasso. Tomašević i Ringwald sukobili su se tada s dvojicom britanskih turista, jer su se navodno nabacivali njihovim djevojkama.

U sveopćoj makljaži, Ringwald je jednom od Britanaca tada odgrizao komad uha!? Nakon incidenta skupa s djevojkom skrivao se mjesec dana dok nisu uhićeni u Vinkovcima, u kući odvjetnika Darka Zadre, još jednog lika koji je često gostovao na stranicama crnih kronika. Sa Zadrom je bio u društvu i 2008. kada je u Poreču na njih pucano. Iste godine na rivi u Vodicama napao je novinarku Hine, jer ga je iznervirala njezina - spora vožnja. Policija je danas njemu i ostaloj dvojici osumnjičenika pretraživale kuće i stanove.