'Za razliku od njega ja sam imao karijeru koja je bila respektabilna i utjecajna'

Premijer Andrej Plenković održao je u Banskim dvorima nakon sastanka s novom glavnom tajnicom Vijeća Europe, bivšom ministricom Marijom Pejčinović Burić konferenciju za novinare. Govorio je o Dubravki Šuici, koja će biti potpredsjednica Europske komisije zadužena za demokraciju i demografiju. Objavila je to danas predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Plenković je odgovarao i na ostala novinarska pitanja o aktualnim temama.

Šuica će biti jedna od petero potpredsjednika EK. Plenković je rako da će se Šuica baviti egzistencijalnim temama za niz država članica.

"Dubravka Šuica će biti zadužena za ključan projekt Konferencija o budućnosti Europi. Saslušat će se stavovi europskih građana, svih koji žele sudjelovati o tome kako europski projekt treba biti bliže građanima. To je ključni okvir naše povjerenice", kazao je Plenković "Poruka je ovo ravnopravnosti, uloge žena u hrvatskoj politici i žene u međunarodnim organizacijama. Stalno nam predstavništvo također vodi žena. To je veliki uspjeh diplomacije i politike", kazao je. "Igramo utakmicu na europskoj razini iznad svoje kategorije", rekao je.

"Mi smo u zajedničkom dogovoru procijenili što treba Europi i što Hrvatska može dati. Ovaj portfelj je rađen u dogovorima s predsjednicom EK. Konačna odluka je na predsjednici. Ja sam osobno izrazito zadovoljan", kazao je.

"Upravo ovoga mjeseca EK je objavila da je Hrvatska ispunila sve kriterije potrebne da bismo ispunili kriterije da smo ispunili pretpostavke za ulazak u Schengen. Uvijek ćemo biti jedni uz druge. Sva pitanja koje imamo nastala su raspadom SFRJ. Pozicija Hrvatske je jasna, a pozicija Slovenije je jasna. Naš je prijedlog Sloveniji jasan i precizan idemo razgovarati bilateralno. Idemo racionalno i razumno riješiti. Slovenija je odabrala put kojim je tužila Hrvatsku. Mi osporavamo taj sud u Luxemburgu, a mi ćemo ući u Schengen", kazao je Plenković oko ulsaka u Schengen i tužbu Slovenije.

Na pitanje ostaje li SDSS u koaliciji, i je li razgovarao s Pupovcem Plenković je rekao da svaki dan razgovaraju.

"To će vam on iskomunicirati sutra. Mi komuniciramo stalno. Poruka mržnje koja je osvanula u Ceranjima Donjim je poruka koja razotkriva one koji pišu. Hoće se destabilizirati ulogu SDSS- a u Vladi i druge. Treba vidjeti tko su ti ljudi koji to pišu, s kojim ciljem...

Ne slažem se s izjavom usporedbe suvremene Hrvatske i NDH, odbacujem da je ova Vlada odgovorna za takvu klimu. U HDZ-u nema takvih aktera. Ako ih ima nisu utjecajni niti relevantna. Ovakav HDZ zaoblila je te oštre uglove koji su postojali, 2015. i 2016. Da, jučer s manjinama, da danas s manjinama i sutra s manjinama. To je ključno za hrvatsko društvo. To je bit za svu našu djecu i sve koji žive u Hrvatskoj", kazao je premijer.

Osvrnuo se i na Zorana Milanovića i njegovo gostovanje u Nedjeljom u dva.

"Ja nisam gledao to gostovanje. Prvo ta teza da sam ja trebao ići u SDP, prvi put sam čuo takvu tezu. Drugo, o karijeri, pa ja recimo za razliku od njega sam imao karijeru koja je bila respektabilna i utjecajna prije nego sam se politički aktivirao. Ušao sam ozbiljno u politiku kada sam imao dosta toga iza sebe i imao sam puno toga za dati. Što se tiče svih insinuacija pa možda i on ima karijeristički element. Ima kompleks poraza. Što se tiče političke borbe tu sam da se borimo bez laži", kazao je Plenković o gostovanju Milanovića u Nedjeljom u dva.

Novinari su Plenkovića pitali o mogućoj kandidaturi Bandića za predsjednika države. "Ja ne znam je li to istina. Nismo o tome razgovarali", kazao je.

Na pitanje je li mu prihvatljivo da se plaća participacija u školama kazao je: "Imam dojam da se tražila neka pogreška na početku školske godine. Pa nakon što smo razgovarali sa sindikatima, nije bilo štrajka. Postigli smo konsenzus".

