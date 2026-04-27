Crobarometar pokazao kojeg političara više vole žene, a kojeg muškarci

Izašli su najnoviji rezultati redovitog mjesečnog istraživanja Crobarometar. Istraživanje dolazi u razdoblju obilježenom nizom važnih događaja koji su utjecali na javno mnijenje. Među ključnim temama istaknule su se energetska kriza i napetosti povezane s blokadom Hormuški tjesnac, kao i Vladine mjere za regulaciju cijena goriva. Građani su se suočavali i s rastom mjesečnih troškova života, dok je Hrvatska istodobno bilježila najvišu stopu inflacije u eurozoni. Uz ekonomske izazove, pozornost javnosti privukle su i druge teme - od afere u skijaškom savezu do političkih promjena u susjednoj Mađarska, javlja Dnevnik Nove TV.

Sve ove okolnosti oblikovale su percepciju građana i političku klimu, što se odrazilo i na rezultate najnovijeg Crobarometra. Prema najnovijim podacima, politička scena i dalje je predvođena HDZ-om koji uživa potporu od 27,7 posto birača. Na drugom mjestu nalazi se SDP s 19,8 posto podrške, pri čemu je vidljivo da se, nakon tri mjeseca blagog pada, njihova potpora ovog mjeseca stabilizirala. Treće mjesto drži Možemo s 12 posto, dok je Most na 7,3 posto i također bilježi stabilizaciju nakon ranijeg rasta. U donjem dijelu ljestvice Domovinski pokret ima 2,6 posto potpore. Nešto niže su Hrvatski suverenisti s 2,2 posto, zatim Hrvatska stranka umirovljenika s 2,1 posto, koliko ovog mjeseca bilježi i Domino. Sve ostale političke opcije ostaju ispod granice od 2 posto podrške birača.

Ove rezultate za Dnevnik Nove TV komentirao je i Boris Jokić. 'Ono što bih izdvojio je ponajbolji rezultat u posljednjih šest mjeseci za stranku Možemo, koja je trenutno na 12 posto, u prethodnom mjesecu smo imali to sa strankom Most, što znači da i druge stranke, koje nisu dvije najveće stranke, imaju pozitivne pomake. Ono što bi se trebalo dogoditi od strane oporbe, jest dvojako. Jedno je da bi trebali ponuditi neke bolje alternative politikama koje nudi HDZ, a drugo možda bi im trebali neki novi ljudi. Trebalo bi naći i promovirati neke ljude za koje sam siguran da imaju u svojim redovima. S druge strane, ako HDZ želi povećati prednost, trebao bi se paziti nekih stvari koje ih prate, prije svega one se tiču kvalitete života, ekonomskog stanja, a posebice korupcije', ističe Jokić.

Kada je riječ o percepciji političara, na vrhu ljestvice pozitivnog dojma i dalje je Zoran Milanović, o kojem 57 posto ispitanika ima dobro mišljenje. Iza njega se ovog mjeseca smjestila Biljana Borzan s 39 posto, dok treće mjesto drži Tomo Medved s 37 posto. Blagi pad zabilježio je Andrej Plenković, koji je s drugog skliznuo na četvrto mjesto, gdje s 36 posto pozitivnog dojma dijeli poziciju s Nikolom Grmojom i Ivanom Anušićem. Na petoj poziciji nalazi se Božo Petrov s 35 posto.

S druge strane, ljestvicu negativnog dojma ponovno predvodi Ivan Penava, čelnik Domovinskog pokreta, sa 64 posto negativnih ocjena. Slijedi ga Andrej Plenković s 58 posto, dok treće mjesto dijele Gordan Jandroković i Tomislav Tomašević, obojica s 57 posto negativnog dojma. Na četvrtom mjestu je Siniša Hajdaš Dončić s 54 posto, a peta je Ivana Kekin s 53 posto.

Analiza pokazuje i određene razlike među biračima, žene u većoj mjeri preferiraju predsjednika Milanovića, dok muškarci skloniji premijeru Plenkoviću. Također, političari su najmanje prepoznatljivi među mlađima od 30 godina, pri čemu predsjednika najmanje doživljavaju u Dalmaciji, a premijera u Zagrebu.

'Radim sa srednjoškolcima, sa studentima na fakultetu. Oni uz dvojicu spomenutih znaju još Tomislava Tomaševića. O Andreju Plenkoviću, Zoranu Milanoviću i Tomislavu Tomaševiću svi imaju stav, već kad dođeš do četvrtog, petog ili šeste, sedme – više nitko ne zna tko je političar, tko ne', rekao je za Dnevnik Nove TV Boris Jokić.