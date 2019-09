Milanović: Nećete nikada naći da sam radio za nekoga koji je povezan za javne jasle

Gost emisije 'Nedjeljom u dva' na HRT- u bio je predsjednički kandidat Zoran Milanović. Kazao je da smatra da na funkciji predsjednika može pomoći u suprostavljanju nasilju i mržnji te da vezu novca i predsjednika treba prerezati.

Prvo pitanje u emisiji bilo je vezano za nedavno preminulog Milanovićevog oca. "Otac, je kazao je - imao lijepu ulogu u njegovom životu, ali je on svoje odluke donosio sam. U kući se, dodao je - puno pričalo o politici. " Želja strast i odluka da dam ono što imam, iskustvo, znanje i dobra namjera. Nije dobro da sva jaja i sva perad idu u istu košaru što nije dobro. Nije dobro ni kad je dobro", odgovorio je Milanović na pitanje zašto se odlučio kandidirati za predsjednika države.

"Za mene Hrvatska treba biti okrenuta prema Zapadu ali koja ne bježi od svog balkanskog i mediteranskog", dodao je.

"Više iscrpljuje biti predsjednik velike stranke nego predsjednik Vlade", rekao je Milanović.

"To je moj stav da se predsjednik države bira u Saboru. Predsjednika treba higijenski, sanitarno odvojiti", rekao je. Na pitanje mora li predsjednik govoriti istinu Milanović je rekao:

"Moje su riječi namjerno krivo interpretirane. Može prešutjet. Ocijenite nakon onoga što sam radio u svojoj stranačkoj karijeri. Ja imam stav. Hrvatska ima predsjednicu bez integriteta".

Komentirao je Škorinu izjavu da je stalno na državnim jaslama.

"Neka on skupi potpise pa ćemo razgovarati. Jedino što je bio rekao je da sam pripadnik crvene buržoazije. To je krivo. Mi nismo bili dobitnici nakon Hrvatskog proljeća", rekao je. Rekao je da je Plenković bio pripadnik crvene buržoazije.

Što je radio Zoran Milanović u protekle tri godine, pitao je voditelj.

"To nisu pitali prije dva i pol mjeseca. U zadnje dvije i pol godine nisam radio za javni sektor, državne firme ni za Bandića i Holding ni za strane Vlade. Ono što imam na svojoj firmi je u Poreznoj upravi, to je tajna. Nećete nikada naći da sam radio za nekoga koji je povezan za javne jasle", rekao je.

"Predsjednik ne može vratiti uslugu. Je li Mesić radio za te firme. To pitajte Mesića", rekao je Milanović na pitanje može li predsjednik utjecati na neke poslove.

Jeste li radili kakve poslove za Čermaka, pitao je Stanković. "Ne mogu vam govoriti niti za Čermaka, niti za Tedeschija. Ja sam čitao te gluposti za Čermaka. Čermak je u vrijeme kada sam bio premijer imao dva velika poslovna plana. Ništa nije realizirano. Taj Čermak nema razloga da me nečim nagradi", rekao je.

"Nisam zaposlen u Ministarstvu vanjskih poslova ne preko HDZ-a", rekao je.

Govorio je i kadrovskoj politici, odlasku Opačić, Sauche, Varge...

"Ja sam im rekao da vrate mandate. To su ljudi koji su u SDP-u duže od mene i imali su neke funkcije. Ne mogu to shvatiti što se tiče Opačić. Teško mi je palo to zbog Sauche. 'Stari žao mi je vrati mandat' kazao sam mu kada je glasao za HDZ", rekao je Milanović. Varga je bio moj izbor, bio je ministar, napraviti ovakvu stvar. Isto sam rekao 'Vrati mandat'", dodao je.

"Plenković nema veze s HDZ-om", rekao je Milanović. Na pitanje je li Plenković imao aspiracija prema SDP-u, Milanović nije želio komentirati. "Bolje mu je da šutim", rekao je.

Na pitanje treba li se Pupovac ograditi od svojih izjava rekao je da je to pitanje za njega.

Ljudi koje predstavlja Pupovac imaju težinu. 1997. Bio je onaj o kojem je ovisilo da se promjeni Ustav", rekao je. "To što imaš za reći reci u Hrvatskoj", rekao je Milanović.

Komentirao je rad aktualne predsjednice, kao i njezine poteze prilikom migrantske krize.

"Ne radi svoj posao. Nakon pet godina mandata na koji je došla podrškom HDZ-a. Ona je bila Sanaderova službenica. To nisu liderske karijere", rekao je.

"To ima elemente izdaje. Imamo predsjednicu koja šalje Hebranga, a onda ide u Mađarsku. To je bijedno, zemlja se nalazi pred problemom o čemu ne možeš naučiti u Sanaderovom kabinetu", rekao je Milanović o Grabar-Kitarović tijekom migrantske krize

