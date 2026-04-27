Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 198
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVA RASPRAVA

Stigla potvrda iz Bijele kuće: Trump je razgovarao sa savjetnicima o novom iranskom prijedlogu

Foto: REUTERS
1/8
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
27.04.2026.
u 21:01

Trump želi da se otvori tranzitni naftni plovni put kroz Hormuški tjesnac i da Iran preda svoj obogaćeni uranij

 Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je u ponedjeljak sa svojim glavnim savjetnicima za nacionalnu sigurnost o novom iranskom prijedlogu za okončanje rata, rekla je novinarima glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt. Leavitt nije rekla što Trump misli o prijedlogu prema kojem bi se Hormuški tjesnac otvorio, a iranski nuklearni program raspravljao kasnije. No, rekla je da Trumpovi osnovni zahtjevi ostaju isti.

Trump želi da se otvori tranzitni naftni plovni put kroz Hormuški tjesnac i da Iran preda svoj obogaćeni uranij. "Ne bih rekla da to razmatraju. Samo bih rekla da je jutros bila rasprava o kojoj ne želim prerano govoriti i sigurna sam da ćete o toj temi čuti izravno od predsjednika", rekla je.

Istovremeno, iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči objavio je u ponedjeljak na Telegramu da Teheran razmatra zahtjev američkog predsjednika Donalda Trumpa za pregovore. Novinarima u Rusiji je rekao da je Trump zatražio pregovore jer Sjedinjene Države nisu postigle nijedan od svojih ciljeva. Trump je otkazao posjet svojih izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera Islamabadu radi razgovora o okončanju sukoba i rekao da ga Iran može nazvati ako želi pregovarati.
Ključne riječi
Donald Trump Hormuški tjesnac Iran rasprava

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!