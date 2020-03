Za prvih 50.000 zaraženih trebalo je 43 dana, pa 24, 8 i trenutno niti 4 dana

Dok su epidemiolozi zaokupljeni dnevnim brigama, a i znanstvenici puno toga ne znaju, statistička analiza daje nam uvid u dinamiku širenja od Covida-19, desetak dana prije očekivanog vrhunca epidemije. To što se mi još epidemiološki dobro držimo kao i većina zemalja na istoku Europe, jest optimistično.

Kako smo vrlo rizični kao jedna od starijih nacija u svijetu, pojedinačni nemar ili bahata glupost sve to za nekoliko dana mogu urušiti. Čak i da prođemo bez velikog broja žrtava, bit ćemo zatočenici stanja u okruženju i svijetu, pa nas se i te kako tiče stanje izvan naših granica, to više jer je Europa žarište epidemije puno gore nego je bila Kina. Broj zaraženih u svijetu prema Worldometersu u srijedu ujutro premašio je 200.000.

Prvih 50.000 zaraženih Kina je imala 11. na 12. veljače, dok je za sljedećih 50.000 trebalo 24 dana. Zatim je za samo tjedan dana broj zaraženih u Kini i svijetu, 13. na 14. ožujka, dosegao 150.000, dok se posljedni porast od 50.000 dogodio za manje od četiri dana. To znači da će do kraja tjedna broj zaraženih biti veći i od 300.000, a sljedeći tjedan svijet bi mogao brojati milijun zaraženih, ako karantene i druge mjere ne uspore ritam širenja zaraze.

Broj trenutno zaraženih u Kini jučer ujutro je bio oko 8000 (70000 oporavljenih), a u ostatku svijeta više od 100.000, od čega 66.000 u 12 zapadnoeuropskih zemalja bez ažuriranih jučerašnjih novozaraženih za Italiju i Francusku. Najveći broj aktivno zaraženih (bez oporavljenih i umrlih) Kina je imala 17. veljače 58747.

Kina je tisuću mrtvih bilježila 10. veljače, 40-ak dana od početka epidemije. Sljedećih tisuću žrtava bilo je za osam dana, pa još 12 dana do 3000 mrtvih 1. ožujka. Od sredine veljače zaraza se širi Europom i svijetom i 9. ožujka ukupno je bilo 4000 mrtvih, tri dana kasnije 5000, nešto više od dva dana do 6000 žrtava 14. ožujka, pa manje od dva dana do 7000, i za nešto više od 24 sata jučerašnjih 8000.

Prekjučer je broj mrtvih samo u europskim zemljama premašio broj mrtvih u Kini. Kina je za dva mjeseca došla na 3000 žrtava, a ostatak svijeta za niti mjesec dana, s tim da će svijet sljedeće povećanje od 3000 žrtava imati već danas za samo pet dana. Virus je zasad odnio više od 8000 života u 60-ak zemalja i stigao u 168 zemalja.

