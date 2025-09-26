Za podmirenje dugova veledrogerijama pomoć bolnicama od 80 milijuna eura

Odluku o isplati 80 milijuna eura namjenske pomoći bolničkim zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala donijela je Vlada na sjednici u petak. Odluka je donesena radi zadržavanja jednake razine zdravstvene zaštite na cijelom području Hrvatske te osiguranja nesmetanog funkcioniranja bolničkih zdravstvenih ustanova.

Novac se mora iskoristiti isključivo za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, uzimajući u obzir kriterij ročnosti dospjelih obveza od 120 dana na dan 31. kolovoza. U saborsku je proceduru Vlada uputila prijedlog zakona o provedbi EU uredbe o transparentnosti i ciljanju u političkom oglašavanju koja se primjenjuje na usluge političkog oglašavanja koje se obavljaju uz naplatu u EU.

Zakonom se, među inim, propisuje da poslove nadzornog tijela obavljaju Agencija za elektroničke medije, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti i Agencija za zaštitu osobnih podataka, a upravni nadzor Ministarstvo kulture i medija. Državno izborno povjerenstvo bit će, pak, zaduženo za izradu uputa vezanih uz izjašnjavanje o financiranju izborne promidžbe i referendumskih aktivnosti.

Na sjednici je usvojen i plan provedbe vježbi kibernetičke sigurnosti za razdoblje do 2027. u koji je uvršteno devet nacionalnih i međunarodnih vježbi u kojima se planira sudjelovanje nadležnih državnih institucija. Kod pet planiranih međunarodnih vježbi radi se o nastavku sudjelovanja nadležnih institucija u okviru EU odnosno NATO-a. Dvije nacionalne vježbe, u okviru obrazovnog sektora također su vježbe koje su se već odvijale na sektorskoj razini, a dvije nacionalne vježbe su nove.

Donesena je i odluka o darovanju nekretnina radi izgradnje zgrade novog Kliničkog bolničkog centra Osijek u vrijednosti od 12 milijuna eura, a premijer Andrej Plenković u uvodu sjednice tim je povodom naglasio da se radi o strateškom projektu u Slavoniji, u četvrtom po veličini hrvatskom gradu. Vlada je dala i suglasnost za sufinanciranje troškova izgradnje i opremanja sportskog centra u Vučevici za organizaciju Europskih sveučilišnih igara (ESI) 2028. u Splitu u iznosu od osam milijuna eura.