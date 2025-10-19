Za pionirski doprinos personaliziranoj medicini: Dragan Primorac osvojio Game Changer nagradu

Zagreb je nakratko postao epicentar tehnologije i inovacija. U Z Centru održana je konferencija Game Changer 4.0, koja je i ove godine potvrdila status najvećeg hrvatskog događaja posvećenog tehnološkim inovacijama. Više od 120 panelista i 1500 sudionika, pet tematskih cijelina, dodjela nagrada i bogata expo zona pretvorili su Z Centar u mjesto gdje se moglo vidjeti i osjetiti kako izgleda budućnost. Tijekom događaja dodijeljene su Game Changer nagrade najinovativnijim projektima i idejama.

U kategoriji MedTech Project of the Year – nagradi za najbolji projekt koji koristi tehnologiju u medicinske i biotehnološke svrhe – nagradu je osvojio Dragan Primorac, liječnik i znanstvenik koji se nalazi na popisu 2% najutjecajnijih znanstvenika u svijetu, kako za cijelu karijeru, tako i za 2024. godinu. Prof. Primorac je predsjednik Upravnog vijeća Specijalne bolnice Sv. Katarina, predsjednik International Society for Applied Biological Sciences (ISABS) u čijem je radu do sada sudjelovalo 10 dobitnika Nobelove nagrade te predsjednik Hrvatskog društva za humanu genetiku te Hrvatskog društva za personaliziranu medicinu.

“Čestitam svim nagrađenima i organizatoru na izvrsnoj konferenciji. Zahvaljujem na nagradi koju dijelim sa svojim timom. Ona je rezultat izvanrednog rada mojih suradnika iz Specijalne bolnice Sv. Katarina i Međunarodnog centra za primijenjena biološka istraživanja (ICABS) na implementaciji cjelogenomske analize u kliničku praksu, s ciljem razvoja personalizirane medicine, posebice prevencije nastanka bolesti te ranog otkrivanja bolesti kako bi se optimiziralo liječenje,” izjavio je Dragan Primorac.

Organizator konferencije, Matija Vučković, poručio je: “Game Changer Zagreb 4.0 posvećen je humanizaciji tehnologije – istraživanju kako inovacije mogu oplemeniti poslovanje i svakodnevni život, a ne samo ih automatizirati. Konferencija pokazuje kako digitalna transformacija može biti usmjerena na ljude, kroz stvarne primjene koje mijenjaju način na koji radimo, učimo i surađujemo. Osim vrhunskog sadržaja, donosi i prepoznatljiv ‘vajb’ zajedništva, kreativnosti i energije koji okuplja lidere i inovatore iz cijele regije.”