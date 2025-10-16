Primorac: Protiv inflacije imamo ograničene alate

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac istaknuo je danas, odgovarajući na kritike saborske oporbe da nije učinjeno dovoljno u borbi protiv inflacije, da Vlada tu ima ograničene instrumente. Kako je pojasnio, inflacija u Hrvatskoj je povećana u odnosu na druge članice EU-a zbog snažnijeg gospodarskog rasta, snažniji gospodarski rast stvara određenu potražnju, a potražnja generira povećanje cijena i njihovo zadržavanje na povišenim razinama.

"Vlada ima ograničene instrumente ograničavanja potražnje, mogla bi to činiti tako da smanjuje plaće, mirovine, da povećava porez na dohodak, da čini sve kako bi građanima ostalo manje novaca za potrošnju, no ova Vlada to činiti neće, a ostalih instrumenata nema", odgovorio je Primorac na upit Marijane Puljak (Centar).

Dok su HDZ-ovi zastupnici hvalili odgovorno vođenje financija i iskorištavanje sredstava EU fondova, oporbu je zanimalo mogu li građani u idućoj godini očekivati rast dječjeg doplatka, rast minimalne plaće, rast godišnjeg dodatka na mirovinu, te može li pronaći dodatan novac za pomoćnike u nastavi. Dječji doplatak treba jačati i povećavati, a o minimalnoj plaći svake godine se raspravlja i vjerujem da će rasti, a u kojem iznosu ne znam, odgovarao je Primorac.

Kada je riječ o godišnjem dodatku na mirovinu od 6 eura po godini staža, rekao je da se s tim iznosom u ovom trenutku može zatvoriti godina, a da deficit ne pređe 3 posto BDP-a. "Radit ćemo na tome da se postupno povećava", odgovorio je na upit Predraga Mišića (NZ). Također se složio s Marinom Miletićem (Most) da je potrebno povećati naknade za pomoćnike u nastavi. Dario Pušić (HDZ) pitao je hoće li se nastaviti pozitivan trend ulaganja u projekte u Bosni i Hercegovini. "Jamčim da će se taj trend nastaviti", kazao je ministar.

Govoreći o manjku u jedinicama lokalne samouprave, Primorac je naveo da su značajan dio sredstava koristile za investicije, što je dobro i pozitivno. "Isto tako su rasle plaće, određene materijalne naknade, subvencije građanima, i tu treba biti malo oprezniji", upozorio je, naglasivši da proračune treba oprezno i dugoročno planirati.