Prigodno, nema HDZ-ovca kojemu nisu "puna usta" Franje Tuđmana. U praksi, ako i kada im to treba, odreknu ga se prije nego se pijevci, onako zorom, triput jave. Da će tako biti i vrućeg ljeta 2025. postalo je jasno 3. travnja oko 18 sati kada je objavljeno da je koncert Marka Perkovića Thompsona rasprodan i da je kartu kupilo oko pola milijuna ljudi. I iako među tih pola milijuna ima i djece, ljudi koje politika ne zanima, pa vjerovali ili ne i onih koji na izborima glasaju za Možemo i SDP, o čemu postoji i istraživanje, primarno je ipak riječ o biračkom tijelu koje gravitira od centra na desno i koje je, kao takvo, u fokusu HDZ-a, jedine stranke u Hrvatskoj koja ne voli biti oporbi. Pa se HDZ počeo ponašati u maniri: "Ustav what?, "Tuđman who?" Jer rehabilitiranje ustaškog pozdrava "za dom spremni" iz najmračnijeg doba hrvatske povijesti nije ništa drugo nego gaženje Ustava pa i Tuđmana kao "plitkog potoka" od kojeg vole, kao u samoposluzi, po potrebi uzeti što im se sviđa.