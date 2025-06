Noćas je dobro rashladilo, evo gdje su danas još mogući pljuskovi, a gdje opet sparina. Na Jadranu olujna bura, meteoalarmi se još ne gase

Djelomice sunčano i vruće, no ne i posve stabilno - uz više oblaka ujutro u unutrašnjosti lokalno kiša te posebice na istoku i izraženi pljuskovi s grmljavinom, a poslijepodne su pljuskovi mogući uglavnom na sjeveru zemlje i u unutrašnjosti Dalmacije, prognoza je DHMZ-a za petak.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, prolazno na udare moguće i jak. Na većem dijelu Jadrana umjerena do jaka bura, na sjevernom dijelu na udare ponegdje i olujna, a na krajnjem jugu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 29 i 34, u Dalmaciji i do 37 Celzijevih stupnjeva, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Narančasti meteoalarm izdan je za regije Rijeka i Split zbog 'iznimno visokih temperatura'. Za riječku regiju je narančasti meteoalarm i za udare vjetra koji bi mogli biti veći od 65 kilometara na sat. U regijama Karlovac, Gospić i Osijek izdan je žuti meteoalarm zbog pljuskova i grmljavinskog nevremena.

Sutra će na Jadranu biti sunčano, a u unutrašnjosti mala, popodne i umjerena naoblaka. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru će umjerena i jaka bura, na udare mjestimice i olujna, na sjevernom dijelu prolazno malo oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na moru između 25 i 29 °C. Najviša dnevna od 27 do 31, duž obale i na otocima od 32 do 36 °C.