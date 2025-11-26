FOTO Pogledajte najnovije prognostičke karte: Stiže li snježni kaos u Europu ove zime?

Najnovije prognoze snježnih padalina za nadolazeću zimu pokazuju zanimljivu sliku, s prognozom stratosferskog zagrijavanja koja će donijeti više snijega nego što se prvobitno očekivalo. Mogućnost jačih snježnih udara predviđa se u nekoliko područja Sjedinjenih Država i Kanade, a određeno povećanje vidljivo je i diljem Europe. Očekuje se da će glavni globalni pokretač vremena u nadolazećoj zimskoj sezoni biti La Niña. Prognostičari prate i razvoj stratosferskog zagrijavanja, koji će također utjecati na zimski polarni vrtlog i vrijeme ove zime. La Niña doista mijenja vrijeme globalno. No osim izravnog utjecaja na Sjevernu Ameriku i druga regionalna područja, Europa ima mnogo drugih čimbenika koji djeluju prije nego što se bilo kakav izravni utjecaj može proširiti tako daleko, poput primjerice atlantskih obrazaca tlaka. Severe Weather Europe piše da Europa pokazuje prilično slab temperaturni odziv, s vidljivim samo nekim zahlađenjem nad sjevernim i središnjim dijelovima. Ali i dalje možemo vidjeti značajnu pokrivenost hladnim zrakom na sjeveru. Prognostičari su i ovoga puta koristili dva sustava za sezonsku vremensku prognozu. Prvi je ECMWF, a zatim UKMO.

Gedajući sezonski prosjek prema ECMWF-u, vide se ispodprosječne snježne padaline na većem dijelu kontinenta, s glavnim područjima snježnih padalina pomaknutim prema sjeveru. Ali mogu se vidjeti i neka središnja i zapadna područja koja pokazuju manji deficit snijega. No u usporedbi s prognoziranim podacima iz prethodnog mjeseca, postoji određeno poboljšanje. U najnovijim podacima sada se predviđa više snježnih oborina za središnje, kao i zapadno-središnje dijelove te za dijelove Ujedinjenog Kraljevstva i Irske. Prognoza snježnih oborina za prosinac pokazuje uglavnom negativne anomalije, osim na krajnjem sjeveru. Može se vidjeti da osim nekih jačih negativnih područja, postoje zone s manjim deficitima. Iznenađujuće je vidjeti manje snijega na većim nadmorskim visinama, što ukazuje više na problem niske količine oborina, nego na tople temperature.

U siječanjskoj prognozi meteorolozi predviđaju da će većina Europe imati manje snijega sredinom zime, ali se vidi da će neka područja prema jugoistoku dobiti više snijega u tom razdoblju, zajedno s krajnjim sjeverom. Prognoza za veljaču pokazuje nešto manji deficit u usporedbi s podacima za siječanj. Iako oba mjeseca izgledaju vrlo siromašna snijegom, crvena boja na kartama ne znači da uopće nema snijega. To samo pokazuje da se očekuje manje snijega nego inače.

Prognoza snježnih oborina za ožujak pokriva rano proljeće i pokazuje određeni potencijal za povećane snježne oborine u dijelovima južne i središnje Europe. Također može se vidjeti povećanje snijega prema jugoistoku i manjak na zapadu. To bi ukazivalo na sjeverni tok prema jugoistoku i topli južni tok preko zapadnih dijelova.

Severe Seather koristi i UKMO sustav dugoročnih prognoza kao drugi izbor. Razvio ga je Meteorološki ured Ujedinjenog Kraljevstva, odakle potječu njegovi inicijali. Prvo, gledajući sezonski prosjek za Europu, vidi se prilično slaba prognozu snježnih padalina, slična onoj ECMWF-a. Za većinu kontinenta predviđa se sezona snježnih padalina ispod prosjeka, osim za krajnje sjeverne dijelove. Prema iskustvu portala, UKMO je obično manje optimističan u pogledu snježnih padalina od ECMWF-a, pa je to i očekivano.

Najnovija analiza pokazuje puno bolje količine snježnih oborina u usporedbi s podacima iz prethodnog mjeseca. Velik dio kopna pokazuje više snježnih oborina u najnovijoj prognozi, a može se vidjeti i poboljšane snježne oborine nad južnim dijelom Ujedinjenog Kraljevstva. Prognoza snježnih oborina za prosinac pokazuje jače negativne anomalije, baš kao i ECMWF. Ovo slaganje u oba modela daje određenu težinu ovom scenariju, sa sporijim početkom sezone snježnih oborina. Još uvijek postoje neka južno-središnja i sjeverna područja s normalnim do iznadprosječnim ili normalnim snježnim oborinama.

Prognoza snježnih oborina za siječanj pokazuje određeno poboljšanje u dijelovima središnje Europe, čak s nekim područjima iznad prosjeka, te manjim deficitima u odnosu na zapadne dijelove. To sugerira da je glavni problem ovog mjeseca vjerojatno nedostatak oborina, uz blaže temperature. Prognoza snježnih oborina za veljaču ponovno smanjuje potencijal snijega u većem dijelu Europe, osim na krajnjem sjeveru. I dalje vidimo manji nedostatak snijega u usporedbi sa siječnjem, pa je vjerojatno da će se više raditi o jednokratnim snježnim oborinama. Promatrajući rano proljeće s prognozom snijega za ožujak, vidi se slična priča kao i u veljači.