Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 221
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
OBALA POD UPOZORENJEM

Stiže hladni val u unutrašnjost i bura na Jadran: Evo što nas čeka do kraja tjedna

Foto: PIXSELL/DHMZ
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
27.11.2025.
u 22:38

U subotu u unutrašnjosti očekuje se promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme, s više oblaka na istoku i mjestimičnom slabašnom kišom ili susnježicom

U petak nas u Slavoniji, Baranji i Srijemu očekuje većinom oblačno vrijeme, mjestimice uz malo kiše, susnježice i snijega. Vjetar će biti povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature kretat će se od 0 do 2 °C, a najviše dnevne dosegnut će 3 do 5 °C, prognozirao je za HRT meteorolog DHMZ-a mr. sc. Dragoslav Dragojlović. U središnjoj Hrvatskoj bit će slične dnevne temperature, uz nešto niže jutarnje vrijednosti. Naoblaka će biti promjenjiva, s povremenim sunčanim razdobljima, a vjetar većinom slab. Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku, dok će u Gorskoj Hrvatskoj biti većinom oblačno, uz povremenu susnježicu i snijeg. "Puhat će jaka i olujna bura, podno Velebita i s udarima orkanske jačine, koja će prema kraju dana postupno slabiti", upozorio je Dragojlović. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od -3 do 0 °C, a na obali od 3 do 6 °C. Najviše dnevne vrijednosti između 0 i 3 °C, na moru od 9 do 11 °C. DHMZ je izdao i upozorenje zbog nadolazeće jake olujne bure podno Velebita.

Foto: DHMZ

U Dalmaciji očekuje se umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suho vrijeme. Bura će biti jaka i olujna, a prema kraju dana postupno će slabjeti. Jutarnje temperature od 4 do 6 °C, na obali i otocima između 6 i 9 °C, dok će dnevne vrijednosti dosegnuti od 8 do 10 °C, a na moru između 12 i 14 °C. Na krajnjem jugu Hrvatske bit će podjednaka temperatura, većinom oblačno, uz povremenu kišu u prvom dijelu dana. Vjetar će biti umjerene do jake jačine, a mjestimice se očekuje i olujna bura. U subotu u unutrašnjosti očekuje se promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme, s više oblaka na istoku i mjestimičnom slabašnom kišom ili susnježicom. Nedjelja donosi djelomično sunčano vrijeme, uz mogućnost magle ujutro. "U ponedjeljak sa zapada postupno naoblačenje, u gorju mjestimice s kišom", najavio je Dragojlović. Na Jadranu će vikend biti pretežno sunčan. U subotu bura će slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, dok će u nedjelju zapuhati slabo do umjereno jugo. U ponedjeljak na sjevernom dijelu Jadrana očekuje se naoblačenje, povremeno s kišom.
Ključne riječi
bura dhmz vremenska prognoza

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Čiovo: Andrija Mikulić obratio se medijima povodom rušenja bespravno sagrađenih objekata
Premium sadržaj
10
UHIĆEN GLAVNI DRŽAVNI INSPEKTOR I JOŠ NEKOLIKO OSOBA

Policajci su Andriji Mikuliću uhidbeni nalog USKOK-a uručili dok je bio u lovu, USKOK ga sumnjiči za 120.000 eura mita

Priča koja je dovela do Mikulićeva uhićenja, po neslužbenim informacijama počela je kao jedan krak istrage koju je USKOK u veljači pokrenuo protiv protiv Josipa i Monike Šincek, Franciske Dodić te još nekoliko osoba zbog sumnje da su u sklopu zločinačkog udruženja nezakonito skladištili opasan otpad na području Gospića

Učitaj još

Kupnja