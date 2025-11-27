Stiže hladni val u unutrašnjost i bura na Jadran: Evo što nas čeka do kraja tjedna

U petak nas u Slavoniji, Baranji i Srijemu očekuje većinom oblačno vrijeme, mjestimice uz malo kiše, susnježice i snijega. Vjetar će biti povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature kretat će se od 0 do 2 °C, a najviše dnevne dosegnut će 3 do 5 °C, prognozirao je za HRT meteorolog DHMZ-a mr. sc. Dragoslav Dragojlović. U središnjoj Hrvatskoj bit će slične dnevne temperature, uz nešto niže jutarnje vrijednosti. Naoblaka će biti promjenjiva, s povremenim sunčanim razdobljima, a vjetar većinom slab. Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku, dok će u Gorskoj Hrvatskoj biti većinom oblačno, uz povremenu susnježicu i snijeg. "Puhat će jaka i olujna bura, podno Velebita i s udarima orkanske jačine, koja će prema kraju dana postupno slabiti", upozorio je Dragojlović. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od -3 do 0 °C, a na obali od 3 do 6 °C. Najviše dnevne vrijednosti između 0 i 3 °C, na moru od 9 do 11 °C. DHMZ je izdao i upozorenje zbog nadolazeće jake olujne bure podno Velebita.

Foto: DHMZ

U Dalmaciji očekuje se umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suho vrijeme. Bura će biti jaka i olujna, a prema kraju dana postupno će slabjeti. Jutarnje temperature od 4 do 6 °C, na obali i otocima između 6 i 9 °C, dok će dnevne vrijednosti dosegnuti od 8 do 10 °C, a na moru između 12 i 14 °C. Na krajnjem jugu Hrvatske bit će podjednaka temperatura, većinom oblačno, uz povremenu kišu u prvom dijelu dana. Vjetar će biti umjerene do jake jačine, a mjestimice se očekuje i olujna bura. U subotu u unutrašnjosti očekuje se promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme, s više oblaka na istoku i mjestimičnom slabašnom kišom ili susnježicom. Nedjelja donosi djelomično sunčano vrijeme, uz mogućnost magle ujutro. "U ponedjeljak sa zapada postupno naoblačenje, u gorju mjestimice s kišom", najavio je Dragojlović. Na Jadranu će vikend biti pretežno sunčan. U subotu bura će slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, dok će u nedjelju zapuhati slabo do umjereno jugo. U ponedjeljak na sjevernom dijelu Jadrana očekuje se naoblačenje, povremeno s kišom.