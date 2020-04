Wisconsin izašao na izbore usred pandemije

Unatoč pandemiji koronavirusa i činjenici da su upravo Sjedinjene Američke Države trenutačno glavno žarište pandemije u svijetu, u saveznoj državi Wisconsin održavaju se demokratski i republikanski predizbori te lokalni izbori i izbori za Vrhovni sud te savezne države. I nije riječ o izborima na kojima birači mogu glasati elektronskim putem ili poštom, nego neposrednim izborima na biračkim mjestima.

Da bi ostvarili svoje demokratsko pravo birači Wisconsina moraju riskirati svoje zdravlje, zbog čega se očekuje niža izlaznost, no zbog smanjenog broja birališta, s obzirom na to da nije bilo dovoljno radnika za održavanje izbora, u Milwaukeeju su zabilježeni dugi redovi na pojedinim biralištima. Izbori u Wisconsinu održavaju iako je na snazi naredba stanovništvu da ostane kod kuće, i to samo zato što se tamošnji demokrati i republikanci nisu mogli dogovoriti oko odgode izbora, unatoč brojnim apelima zdravstvenih stručnjaka.

Demokratski guverner Wisconsina Tony Evers u zadnji je trenutak donio odluku o otkazivanju izbora zakazavši novi termin za 9. lipnja. Međutim, republikanci se nisu mirili s Eversovom odlukom i odlučili su je pobijati sudskim putem, što im je naposljetku i uspjelo.

Konzervativna većina Vrhovnog suda Wisconsina poništila je Eversovu odluku o zabrani današnjih izbora, tako da Wisconsin ostaje jedina savezna država u kojoj se travanjski republikanski i demokratski predizbori održavaju neposredno na biralištima. U ostalim saveznim državama izbori su ili odgođeni ili se održavaju poštom.

Na demokratskim predizborima registrirani birači demokratske stranke biraju između Joea Bidena i senatora Bernieja Sandersa, koji su zbog pandemije koronavirusa morali otkazati predizborne skupove.

Veći broj saveznih država odgodio je predizbore, a demokrati su svoju konvenciju na kojoj će potvrđivati svog kandidata na jesenskim predsjedničkim izborima, koja se trebala održati u srpnju, zbog pandemije odgodili na kolovoz, a spominje se i mogućnost održavanja "virtualne" konvencije.