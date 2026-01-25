Vučić vrijeđa europarlamentarce, brani 'europski put' i traži novi tim za EU

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je u nedjelju da Srbija ostaje na europskom putu, ali je omalovažio ovotjedni posjet delegacije EP-a ocijenivši da su je činili "nevažni ljudi", proeuropsku oporbu optužio da radi protiv države, a od vlade zatražio formiranje operativnog tima za eurointegracije.

Vučić je, po povratku iz Davosa, u nedjelju za provladinu TV Prva rekao da je on na forumu u Švicarskoj imao "važnije susrete" nego što su bili razgovori europarlamentaraca u Beogradu. On je proeuropski dio parlamentarne oporbe optužio za "drsko i neodgovorno ponašanje" jer je u razgovoru s delegacijom EP-a od EU-a tražila personalizirane sankcije za dužnosnike u Srbiji umiješane u korupciju, kriminal i represiju prema prosvjednicima i nevladinim aktivistima.

Vučić je dodao da su devetočlanu delegaciju Odbora za vanjsku politiku EP-a činili "nevažni ljudi, koji su i u svojim zemljama nevažni, samo su našoj oporbi važni". Kasnije tijekom dana Vučić je na proširenoj sjednici vlade. kojoj je praktički predsjedao on, a ne premijer Đuro Macut koji ga je pozvao da sudjeluje, zatražio formiranje manjeg operativnog tima koji bi se bavio eurointegracijama i svakodnevno ga izvještavao što je učinjeno na europskom putu.

Taj tim bi, kako je predložio Vučić, trebao voditi veleposlanik u Bruxellesu Danijel Apostolović, a činili bi ga ministar za europske integracije Nemanja Starović, ministar pravde Nenad Vujić, predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, te još nekolicina dužnosnika. Sumirajući u petak navečer posjet europarlamentaraca, šefica izaslanstva EP-a Marta Temido poručila je da EP "snažno podržava članstvo demokratske Srbije u Europskoj uniji i da je Srbija prioritet za europarlamentarce, što je razlog zašto posjeta Beogradu.

Ocijenivši da u ovom trenutku postoji snažan zamah za proširenje, Temido je novinarima rekla da napredovanje na europskom putu "zahtijeva puno poštivanje vrijednosti EU, demokracije, vladavine prava i osnovnih prava", te "provođenje i primjenu reformi". Sloboda medija, izborne reforme, odgovornost i sloboda izražavanja su "najbolji alati za ublažavanje polarizacije i vraćanje povjerenja građana u institucije", rekla je Temido i naglasila da je delegacija EP dobila "zabrinjavajuća izvješća" o represiji nad demonstrantima i prema akademskoj zajednici.

Dan nakon posjeta, Europski demokrati su na X-u objavili da reakcija predsjednika Srbije na posjet izaslanstva EP-a Srbiji "nije trivijalan incident", već "zabrinjavajući signal", nakon što se ni Vučić ni predsjednica Skupštine Ana Brnabić nisu sastali s europarlamentarcima- Vučić zbog sudjelovanja na forumu u Davosu, a Brnabić zbog posjeta Estoniji.

"Europska unija se ne 'miješa': ona radi ono što demokracije rade — prati izbore, sluša građane, zahtijeva transparentnost. Oni koji poštuju demokratske standarde ne boje se kontrole", objavila je ta stranka na mreži X, uz poruku da "prava europska budućnost zahtijeva pravila, slobode i odgovornost — a ne propagandu ili zastrašivanje".