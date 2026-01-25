Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 119
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAPETOST S BRUXELLESOM

Vučić vrijeđa europarlamentarce, brani 'europski put' i traži novi tim za EU

Serbia's President Vucic holds a press conference in Belgrade
Foto: ZORANA JEVTIC/REUTERS
1/3
VL
Autor
Velimir Ilić/Hina
25.01.2026.
u 16:45

Vučić je dodao da su devetočlanu delegaciju Odbora za vanjsku politiku EP-a činili "nevažni ljudi, koji su i u svojim zemljama nevažni, samo su našoj oporbi važni".

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je u nedjelju da Srbija ostaje na europskom putu, ali je omalovažio ovotjedni posjet delegacije EP-a ocijenivši da su je činili "nevažni ljudi", proeuropsku oporbu optužio da radi protiv države, a od vlade zatražio formiranje operativnog tima za eurointegracije. 

Vučić je, po povratku iz Davosa, u nedjelju za provladinu TV Prva rekao da je on na forumu u Švicarskoj imao "važnije susrete" nego što su bili razgovori europarlamentaraca u Beogradu. On je proeuropski dio parlamentarne oporbe optužio za "drsko i neodgovorno ponašanje" jer je u razgovoru s delegacijom EP-a od EU-a tražila personalizirane sankcije za dužnosnike u Srbiji umiješane u korupciju, kriminal i represiju prema prosvjednicima i nevladinim aktivistima.

Vučić je dodao da su devetočlanu delegaciju Odbora za vanjsku politiku EP-a činili "nevažni ljudi, koji su i u svojim zemljama nevažni, samo su našoj oporbi važni". Kasnije tijekom dana Vučić je na proširenoj sjednici vlade. kojoj je praktički predsjedao on, a ne premijer Đuro Macut koji ga je pozvao da sudjeluje, zatražio formiranje manjeg operativnog tima koji bi se bavio eurointegracijama i svakodnevno ga izvještavao što je učinjeno na europskom putu.

Taj tim bi, kako je predložio Vučić, trebao voditi veleposlanik u Bruxellesu Danijel Apostolović, a činili bi ga ministar za europske integracije Nemanja Starović, ministar pravde Nenad Vujić, predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, te još nekolicina dužnosnika. Sumirajući u petak navečer posjet europarlamentaraca, šefica izaslanstva EP-a Marta Temido poručila je da EP "snažno podržava članstvo demokratske Srbije u Europskoj uniji i da je Srbija prioritet za europarlamentarce, što je razlog zašto posjeta Beogradu.

Ocijenivši da u ovom trenutku postoji snažan zamah za proširenje, Temido je novinarima rekla da napredovanje na europskom putu "zahtijeva puno poštivanje vrijednosti EU, demokracije, vladavine prava i osnovnih prava", te "provođenje i primjenu reformi". Sloboda medija, izborne reforme, odgovornost i sloboda izražavanja su "najbolji alati za ublažavanje polarizacije i vraćanje povjerenja građana u institucije", rekla je Temido i naglasila da je delegacija EP dobila "zabrinjavajuća izvješća" o represiji nad demonstrantima i prema akademskoj zajednici.

Dan nakon posjeta, Europski demokrati su na X-u objavili da reakcija predsjednika Srbije na posjet izaslanstva EP-a Srbiji "nije trivijalan incident", već "zabrinjavajući signal", nakon što se ni Vučić ni predsjednica Skupštine Ana Brnabić nisu sastali s europarlamentarcima- Vučić zbog sudjelovanja na forumu u Davosu, a Brnabić zbog posjeta Estoniji.

"Europska unija se ne 'miješa': ona radi ono što demokracije rade — prati izbore, sluša građane, zahtijeva transparentnost. Oni koji poštuju demokratske standarde ne boje se kontrole", objavila je ta stranka na mreži X, uz poruku da "prava europska budućnost zahtijeva pravila, slobode i odgovornost — a ne propagandu ili zastrašivanje". 

Ključne riječi
Srbija Europska unija Europski parlament Vučić

Komentara 11

Pogledaj Sve
ČU
Čuružan
18:14 25.01.2026.

Ne bitni, trećerazredni likovi koji su osramotili i sebe i one koje predstavljaju. Zato molim EU da nas ostavi na miru. Ne želimo u tu lgbt zajednicul.

HA
Hairli
17:08 25.01.2026.

Moja podrska Vucicu? Ne zato sto se slazem s njim, ne dao Bog, toliko nikada nisko pasti ne mogu. Ali dok god su on i njegova mafija na vlasti, Srbija ce biti jadna i od takve nam ne prijeti opasnost od agresije na nas!

Avatar Banija
Banija
18:00 25.01.2026.

Vucko dere Eu bagry...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
ALPHONSE GABRIEL CAPONE

Buran život, brutalna vladavina i neslavan kraj najpoznatijeg gangstera u povijesti - presudio mu je "Nedodirljivi" Eliot Ness, a dokrajčio ga je sifilis

Na današnji dan, 25. siječnja 1947. godine, umro je Alphonse Gabriel Capone, čovjek čije je ime postalo sinonim za američkog gangstera iz doba prohibicije. Njegova brutalna vladavina Chicagom nije završila prolijevanjem krvi u mafijaškom obračunu - presudio mu je potez pera poreznog inspektora, a završni udarac zadao mu je sifilis

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!