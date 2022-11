Vučić se malo nervozno obratio javnosti nakon sastanka s Macronom: 'Hajde, sad idem raditi'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti poslije sastanka s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. On je naveo da se najvjerojatnije neće sastati sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem. Govorio je o ozbiljnosti pristupa da se riješe problemi na Kosovu i Metohiji, ali i frustraciji naroda koji žive u atmosferi da se 10 godina ništa ne ispunjava.

"Macron je predsjednik Francuske, druge najveće zemlje u Europi, a ja predsjednik jedne male, ali ponosite zemlje. Dugo se poznajemo, vjerujem da je još mnogo toga pred nama. Bit će tu još detalja, ali nije danas dan za sve“, kazao je.

Kako tvrdi Nova.rs Vučić je sve vrijeme bio vidno nervozan nakon obraćanja javnosti. U nekoliko navrata povisio je ton.

Vučić je izjavio da se najvjerojatnije neće sastati s Kurtijem.

"Srbi su jasno rekli što su naši zahtjevi. Nisam nikada optimističan, imao sam dobar sastanak, iz ugla bilateralnih odnosa, to pričam o Francuskoj. A kada je riječ o Prištini, tu nisam optimističan. Donio sam danas dokument za tablice, i pokazao ih Macronu. Oni neće to dati, jer su to jednostrano ukinuli 2020. godine. Ja samo tražim ono što piše“, naveo je Vučić.

Na novinarska pitanja kako komentira izjavu predsjednika pokreta Srce Zdravka Ponoša da je podizao borbenu spremnost više nego Tito, on je izjavio da je to „ljekovito“.

"Podizanje borbene spremnosti je blagodarno, gotovo ljekovito. A o podizanju borbene spremnosti su govorili oni koji su topili tenkove“, kazao je Vučić.

"Ne treba mi nitko objašnjavati kako sam ugrozio ovo ili ono, a tek kako je hladno sad ovdje u Parizu. Pustite da vodimo zemlju na odgovoran način, mi smo slobodna zemlja. Mi se borimo za nezavisnost Srbije i poštovanje stava“, naveo je Vučić.

"Ja ću izaći pred narod i reći to, ako ću morati to reći. Hajde, sad idem raditi", zaključio je Vučić.

