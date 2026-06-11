Vučić protiv Vučića: Predsjednik odlazi, premijer se vraća

Najnoviji manevar Aleksandra Vučića, kojim je gostujući u Prvom programu Radio Beograda najavio skori odlazak s mjesta predsjednika države, budući da mu mandat istječe iduće godine, te javno iskazao želju da ponovno postane premijer, nije iznenadio srbijansku javnost.

"Počeo sam pakirati knjige u Predsjedništvu. Imam mnogo knjiga i gledam gdje da ih stavim", poručio je u svom stilu srbijanski predsjednik te otkrio da razmišlja o kandidaturi za premijera, ali i o novom kandidatu za predsjednika iz redova Srpske napredne stranke.

"To će biti netko odgovorniji, usuđujem se reći i obrazovaniji, energičniji i čovjek koji zna što je država. Svakako će biti obrazovaniji od njihova dva kandidata (rektora Vladana Đokića i košarkaša Dejana Bodiroge)", slavodobitno je ustvrdio Aleksandar Vučić. Proteklih mjeseci iz redova Srpske napredne stranke stizali su javni pozivi Vučiću da se ponovno kandidira za premijera Srbije, dužnost koju je obnašao do 2017., kada je postao predsjednik države. Naravno, malo tko ozbiljno vjeruje da ti pozivi nisu bili usuglašeni s aktualnim predsjednikom.

Žarka Koraća, nekadašnjeg potpredsjednika Vlade Srbije i bivšeg zastupnika u Skupštini Srbije, Vučićeva najava nije nimalo iznenadila.

"Sasvim je očigledno da Vučić pokušava pronaći način da i dalje ostane na vlasti, s obzirom na to da prema Ustavu više ne može biti biran za predsjednika Srbije. Po mišljenju mnogih analitičara, a i po mom, odlučio je ponovno se kandidirati za mjesto predsjednika Vlade, a ono o čemu sada govori to jasno pokazuje. U ovom trenutku još nema očiglednog kandidata za predsjednika Srbije. Kada ode s tog mjesta, tražit će nekoga tko će obavljati funkciju predsjednika, dok će on biti premijer. Dakle, on sada traži pijuna na mjestu budućeg predsjednika. Glavni politički pijun u Srbiji danas je Ana Brnabić, koja nema gotovo nijednu vlastitu političku ideju, nego neprestano ponavlja ono što Vučić govori. On još uvijek traži kandidata, ali ne sumnjam da će pronaći nekoga tko će formalno obavljati predsjedničku dužnost, dok će stvarna politička moć ostati u njegovim rukama", kaže Korać za Večernji list. Potom povlači paralelu s političkom prošlošću Srbije.

"Moram reći da je isto radio i Slobodan Milošević. Dakle, to nije ništa novo. Milošević je koristio sličan model, a sada ga ponavlja njegov politički učenik Aleksandar Vučić. On se boji da bi, ako ne napravi taj manevar, u jednom trenutku mogao ostati samo predsjednik svoje stranke, a to ne želi. U posljednje vrijeme pravi i ozbiljne političke pogreške. Jedna od njih bio je avion s kriminalcima i batinašima koji je, prema tvrdnjama dijela javnosti, poslan u Crnu Goru uoči njegova posjeta. To je bila velika međunarodna blamaža. Francuska obavještajna služba, koja je prije svega zadužena za sigurnost francuskog predsjednika, upozorila je crnogorske službe na ono što se događa, nakon čega je avion vraćen. Vučić danas trpi udarce i na međunarodnom i na unutarnjem planu. Slabi, ali jedno je sigurno – nema namjeru ni pod koju cijenu otići s vlasti", zaključuje Žarko Korać u razgovoru za Večernji list.

Aleksandar Vučić u vrijeme Slobodana Miloševića bio je zloglasni ministar informiranja. Dolaskom Srpske napredne stranke na vlast u Srbiji 2012., na valu pobjede Tomislava Nikolića nad Borisom Tadićem na predsjedničkim izborima, Vučić postaje prvi potpredsjednik Vlade. Tada započinje njegov proces postupnog, a potom i potpunog preuzimanja političke moći na svim razinama u Srbiji. Godine 2014. postaje premijer, a tu je dužnost obnašao do 2017., kada prelazi na mjesto predsjednika Republike. Iako su predsjedničke ovlasti u Srbiji formalno male, Vučić o svemu odlučuje, a svi premijeri su tek puki statisti.

Svaku političku krizu Vučić je do sada rješavao raspisivanjem izbora na kojima je provjeravao i potvrđivao svoju političku snagu. Međutim, nakon tragičnog pada nadstrešnice u Novom Sadu 1. studenoga 2024. godine i općeg bunta koji je uslijedio diljem Srbije, izbjegava raspisivanje izvanrednih izbora. U takvim okolnostima, plan da se nakon isteka predsjedničkog mandata vrati na mjesto premijera čini se kao njegov pokušaj političkog preživljavanja i zadržavanja stvarne vlasti. No, kakvi god izbori u Srbiji bili održani u budućnosti, teško je očekivati da će se odvijati u političkom ozračju koje bi se moglo opisati kao potpuno normalno, ravnopravno i regularno.