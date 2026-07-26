Vatrogaskinje iz Palinovca osvojile Europu: Kući se vraćaju kao olimpijske pobjednice

Međimurje ima olimpijske pobjednice! Ženska „A“ ekipa Dobrovoljnog vatrogasnog društva Palinovec osvojila je zlatnu medalju na XVIII. Međunarodnoj vatrogasnoj olimpijadi u austrijskom Eisenstadtu, ostvarivši jedan od najvećih uspjeha u povijesti međimurskog, ali i hrvatskog dobrovoljnog vatrogastva. Palinovčanke su vrhunskim nastupom nadmašile konkurenciju iz cijelog svijeta te Hrvatskoj donijele olimpijsko zlato, još jednom potvrdivši da međimursko vatrogastvo pripada samom svjetskom vrhu.

Zlatnu ekipu činile su Maria Murković Srpak, Ema Perković, Nina Klobučarić, Ana Jančec, Petra Hajdarović, Katarina Jančec, Iva Fileš, Viktorija Horvat, Ema Hajdarović, Mija Horvat i Tihana Srpak Čemerika, koje je do ovog povijesnog uspjeha vodio trener Ivan Petar Srpak. Velike čestitke zaslužuje i predsjednik DVD-a Palinovec Franjo Jančec, kao i svi članovi Društva, mentori, obitelji i brojni podupiratelji koji su svojim dugogodišnjim radom i podrškom pridonijeli ovom iznimnom rezultatu.

Na najvećem svjetskom vatrogasnom natjecanju hrvatsku reprezentaciju predstavljale su četiri ekipe iz Međimurja – tri ekipe iz DVD-a Palinovec te jedna iz DVD-a Gardinovec, koje su nastup izborile odličnim rezultatima na Državnom natjecanju u Novalji. Osim povijesnog zlata Palinovčanki, zapažene rezultate ostvarile su i ostale međimurske ekipe. U muškoj „A“ kategoriji DVD Gardinovec zauzeo je 15. mjesto, dok je DVD Palinovec bio 26., a u muškoj „B“ kategoriji Palinovčani su osvojili 21. mjesto.

Po povratku u Palinovec olimpijskim pobjednicama priređen je svečani doček. Uz brojne mještane, prijatelje, obitelji i vatrogasce, dočekali su ih župan Međimurske županije Matija Posavec, zamjenik župana i predsjednik Vatrogasne zajednice Međimurske županije Mario Medved, načelnik Općine Donji Kraljevec Miljenko Horvat, predsjednik Vijeća mjesnog odbora Vladimir Sabol, te zapovjednik Vatrogasne zajednice Međimurske županije Robert Meglić.

Veliki uspjeh međimurskih vatrogaskinja još je jednom pokazao da iza vrhunskih rezultata stoje godine predanog rada, discipline i odricanja. Da je riječ o uspjehu koji je ujedinio cijelo Međimurje potvrđuju i stotine navijača koji su u Eisenstadtu bodrili naše predstavnike, kao i brojni građani koji su s ponosom pratili njihove nastupe. Osim natjecatelja, Međimurje je na Vatrogasnoj olimpijadi imalo i svoje predstavnike među sucima, voditeljima natjecanja i članovima hrvatske reprezentacije. Završetkom natjecanja u Austriji međimursko je vatrogastvo ispisalo još jedno zlatno poglavlje svoje bogate povijesti.