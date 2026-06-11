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UHIĆENJA U POLICIJI

Nova velika afera u Srbiji: Pao još jedan policijski moćnik

Na većini birališta tijekom lokalnih izbora u Srbiji došlo do incidenata i prosvjeda, intervenirala i policija
Foto: M.M./ATA Images/PIXSELL
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Autor
Lorena Posavec
11.06.2026.
u 10:17

Četvorica njegovih kolega uhićena su jučer

Po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu danas je, kako doznaje Blic, uhićen i zamjenik zapovjednika Interventne jedinice 92 Dežurne službe Policijske uprave za grad Beograd M. J., za kojim se tragalo. Uhićen je zbog sumnje da je s kolegama iz Interventne jedinice spriječio procesuiranje Saše Vukovića Bosketa nakon što je 5. studenoga prošle godine u lokalu Steak and Wine Bar, u prisutnosti brojnih gostiju, zapucao nakon verbalne svađe s Milošem Nilovićem zvanim Runjo.

Četvorica njegovih kolega uhićena su jučer, kao i direktor tog restorana, dok se Boske već nalazi u pritvoru zbog sumnje da je 12. svibnja hicima iz pištolja usmrtio Aleksandra Nešovića, a potom s pomagačima sakrio njegovo tijelo. Tijelo je naknadno pronađeno u buretu zakopanom u blizini Jarkovačkog jezera.
Ključne riječi
uhićenje Srbija

Komentara 1

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ČU
Čuružan
11:11 11.06.2026.

To je dokaz da država funkcioniše, za razliku od Crne Gore, Kosova, Makedonije, BiH . . . gde mafijaši drže sve institucije, zajedno sa ambasadama zapadnih zemalja. Kod njih nema ni 'N' od nezavisnosti.

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