Nova velika afera u Srbiji: Pao još jedan policijski moćnik

Po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu danas je, kako doznaje Blic, uhićen i zamjenik zapovjednika Interventne jedinice 92 Dežurne službe Policijske uprave za grad Beograd M. J., za kojim se tragalo. Uhićen je zbog sumnje da je s kolegama iz Interventne jedinice spriječio procesuiranje Saše Vukovića Bosketa nakon što je 5. studenoga prošle godine u lokalu Steak and Wine Bar, u prisutnosti brojnih gostiju, zapucao nakon verbalne svađe s Milošem Nilovićem zvanim Runjo.

Četvorica njegovih kolega uhićena su jučer, kao i direktor tog restorana, dok se Boske već nalazi u pritvoru zbog sumnje da je 12. svibnja hicima iz pištolja usmrtio Aleksandra Nešovića, a potom s pomagačima sakrio njegovo tijelo. Tijelo je naknadno pronađeno u buretu zakopanom u blizini Jarkovačkog jezera.