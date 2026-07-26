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ALTERNATIVA ZA TURISTE

Ovo je grčki otok koji ostaje hladan cijelo ljeto dok se ostatak zemlje prži: Pogledajte gdje se nalazi

Grčka
Pixabay
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
26.07.2026.
u 20:57
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Za one koji žele odmor u Grčkoj bez ekstremnih vrućina, stručnjak za Grčku Yahya Dawood, osnivač platforme Bnbstay i poznavatelj zemlje s više od 15 godina iskustva, preporučuje tri svježije alternative

Dok dijelove Grčke pogađaju ekstremne vrućine s temperaturama koje dosežu i 43 °C, postoji destinacija koja ostaje ugodno svježa. Riječ je o sjevernoegejskom otoku Thassosu, jednom od rijetkih mjesta u zemlji koje trenutno nije zahvaćeno paklenim vrućinama. Oko pet milijuna Britanaca godišnje posjećuje Grčku, što je čini jednom od najpopularnijih destinacija. No ljeti temperature često postaju nepodnošljive. Crveni križ upozorio je građane da izbjegavaju dugo izlaganje suncu, piju dovoljno tekućine i posebno paze na starije, djecu i radnike na otvorenom. Za one koji žele odmor u Grčkoj bez ekstremnih vrućina, stručnjak za Grčku Yahya Dawood, osnivač platforme Bnbstay i poznavatelj zemlje s više od 15 godina iskustva, preporučuje tri svježije alternative.

Samothraki i Thassos

"Najveća greška koju ljudi rade jest da Grčku tretiraju kao jednu cjelinu na karti. Samothraki je bliži Bugarskoj nego Rodosu, a razlika se mjeri. U kolovozu temperature dosljedno ostaju oko 28 °C, zrak dolazi s gusto pošumljenog terena, a glavni razlog dolaska su planinarenja kroz klisure do prirodnih kamenih bazena koje pune planinski slapovi – toliko hladni da se moraš pripremiti prije ulaska. Nema ležaljki ni jutarnjih ratova za ručnike, i upravo je to poanta", kaže Dawood.

Thassos je gotovo u potpunosti prekriven borovom šumom koja seže do same obale. Krošnje drže temperature na oko 20 stupnjeva, dok južni otoci redovito dosežu 35 °C i više, piše Express.

"Ljudi gledaju Mykonos u kolovozu i pretpostavljaju da je isto kao Atena na 40 °C, ali nije. Meltemi, snažan sjeverni vjetar koji puše od lipnja, drži osjećaj temperature na tim otocima oko 23–24 °C u hladu. Termometar pokazuje više, ali zrak se stalno kreće. Otoci koji ga hvataju punom snagom, poput Folegandrosa i viših dijelova Santorinija, omogućuju da sjedneš vani usred dana i stvarno se osjećaš ugodno", kaže stručnjak Tinos i Mykonos nalaze se na punoj putanji Meltemija, pa je stvarni osjećaj temperature znatno niži od izmjerene. Dok se Atena guši na 40 °C, na ovim otocima uvjeti ostaju oko 28 °C.

Lokacije na Kreti

"Anogia je sat vremena od Herakliona, a većina ljudi jednostavno prođe pokraj nje na putu prema Knossosu. Nalazi se iznad 700 metara, sagrađena je od kamena, a u kolovozu poslijepodnevni zrak ima svježinu kakve na obali nema. Temperature su šest do osam stupnjeva niže nego u Heraklionu", kaže. Sela Anogia i Spili, smještena u podnožju planine Ida (Psiloritis), cijeli kolovoz ostaju 6–8 °C hladnija od obalnih ljetovališta na Kreti. Dok ostatak Grčke gori, Thassos, Samothraki, dijelovi Ciklada pod utjecajem Meltemija te planinska sela na Kreti nude ugodnu alternativu za one koji žele grčki ugođaj bez ekstremne vrućine.

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Ključne riječi
vrućine ljeto turizam Grčka

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