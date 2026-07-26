Naglo pogoršanje vremena pretvorilo je ekspediciju u jednu od najvećih tragedija koja je pogodila planinarsku zajednicu

Velika tragedija pogodila je Bosnu i Hercegovinu. Pet državljana BiH poginulo je tijekom uspona na planinu Elbrus u Rusiji, dok su samo dva člana alpinističke ekspedicije preživjela, prenose ruski mediji. Prema informacijama koje je objavio portal Lenta.ru, pozivajući se na Telegram kanal Shot, jedan od preživjelih uspio se sam spustiti s planine i pozvati pomoć, dok su drugoga pronašli spasioci. Obojica su prevezena u bolnicu, gdje im je pružena liječnička pomoć.

Drama počela u subotu

Drama na najvišem vrhu Europe počela je u subotu, kada je sedmeročlana skupina krenula u uspon. Iako su vremenski uvjeti u početku bili povoljni, situacija se ubrzo promijenila. Vjetar je dostizao brzinu od 45 kilometara na sat, a do jutra je pojačao na oko 70 kilometara na sat, što je dodatno otežalo boravak na planini. Ruski Istražni odbor za Kabardino-Balkariju priopćio je da se jedan od alpinista uspio spustiti i prijaviti kako je dvojici članova skupine pozlilo na visini od oko 5100 metara. Tada je navedeno da se pretpostavlja kako su preminuli, dok se za preostala četiri člana tragalo.

Kasnije su potvrđene najcrnje slutnje – ukupno je stradalo pet alpinista iz Bosne i Hercegovine. Svih pet poginulih bosanskohercegovačkih planinara, koji su krenuli u osvajanje Elbrusa, najvišeg vrha Rusije, iz Zenice su, potvrdio je za Fenu načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović. Hrustanović bi, da nije zadobio ozljedu koljena, vjerojatno također bio član ove ekspedicije. – Mogu vam samo potvrditi da su svi poginuli iz Zenice – dvoje članova GSS-a Zenica i troje članova Planinarskog društva Vedro. Uspjeli su se spasiti samo Haris Adilović i Kemal Vidimlić – rekao je Hrustanović.

Spasioci tragaju još samo za jednim tijelom iz zeničke planinarske ekspedicije u Rusiji, a na Elbrusu je poginuo i bračni par Alma, djevojački Durmiš, i Denis Okanović, potvrdio je Feni Hrustanović. – Koliko imamo informacija, traga se još samo za jednim tijelom, ali ne mogu potvrditi za kojim. Osim Alme i Denisa, koji su bili članovi GSS-a, živote su izgubili i dr. Meliha Čaušević, liječnica Županijske bolnice Zenica, Nermin Talam i Almir Krivdić, svi članovi Planinarskog društva Vedro iz Zenice – kazao je Hrustanović.

Dr. Meliha Čaušević bila je maksilofacijalna kirurginja iz Zenice i iskusna planinarka. Bila je poznata u bosanskohercegovačkim planinarskim krugovima po brojnim usponima i velikoj ljubavi prema osvajanju visokih vrhova. Prošle godine ispisala je povijest kao prva žena iz Bosne i Hercegovine koja se popela na vrh Kinabalua u Maleziji, visok 4095 metara nadmorske visine. Tijekom tog pothvata na vrhu je s ekipom razvila zastavu Bosne i Hercegovine, čime je ovaj uspon ostao zabilježen kao jedan od značajnijih trenutaka u bosanskohercegovačkom planinarstvu. U razgovoru za “Avaz” nakon tog uspjeha prošle godine Čaušević je govorila o izazovima koje nosi osvajanje velikih vrhova, ali i o tome koliko su iskustvo, priprema i vremenski uvjeti važni za svaki uspon.

Objasnila je i da u planinarstvu nije presudna samo fizička spremnost, nego i sreća da se na pravom mjestu nađete u pravo vrijeme. – Taj vrh nam je geografski nepristupačan, tako da ga jest teško osvojiti, ali mislim da je upravo ta geografska udaljenost presudila tome da ja budem prva žena. Potrefilo se da sam bila na pravom mjestu u pravo vrijeme i pružila se prilika koju nisam mogla propustiti – govorila je tada Čaušević. Članovi ekspedicije posljednju su fotografiju objavili 20. srpnja uz opis da je tisuću kilometara iza njih, a jedan vrh ispred i samo jedan san. Nažalost, naglo pogoršanje vremenskih prilika na visini većoj od 5100 metara pretvorilo je ekspediciju u jednu od najvećih tragedija koja je pogodila bosanskohercegovačku planinarsku zajednicu. Grupa od šest planinara iz Hercegovine uspjela je izbjeći tragediju na planini Elbrus nakon što je zbog iznimno loših vremenskih uvjeta odustala od uspona svega 150 metara ispod vrha.

Surova planina

Planinari iz Gacka, Bileće i Trebinja krenuli su 14. srpnja na ekspediciju tijekom koje je bio planiran uspon na gruzijski Kazbek i ruski Elbrus. Međutim, pri pokušaju osvajanja najvišeg vrha Europe odlučili su prekinuti uspon na oko 150 metara od vrha zbog opasnih vremenskih uvjeta. Njihova odluka pokazala se ključnom jer je u isto vrijeme druga skupina planinara iz Bosne i Hercegovine doživjela tragediju u kojoj je pet osoba izgubilo život. Nakon informacije da je u tragediji na planini Elbrus u Rusiji život izgubilo pet bosanskohercegovačkih planinara, oglasilo se i Planinarsko društvo Vedro, čiji su članovi stradali tijekom ekspedicije. Iz ovog planinarskog društva naveli su da su vijest o tragediji primili s velikom tugom i boli te zamolili javnost za razumijevanje i poštovanje prema obiteljima stradalih. – S velikom tugom i boli obavještavamo javnost o tragičnom gubitku pet naših prijatelja, kolega i članova udruge, koji su stradali radeći ono što najviše vole, na ekspediciji na Elbrus – priopćili su iz PD-a Vedro.

U priopćenju su istaknuli kako mole sve za razumijevanje i poštovanje prema obiteljima svojih stradalih prijatelja u ovim najtežim trenucima. Elbrus, najviši vrh Rusije i Europe, poznat je po iznimno surovim i nepredvidivim vremenskim uvjetima. Visok je 5642 metra i nalazi se u zapadnom dijelu Kavkaza, na jugu Rusije. Elbrus je planina na kojoj se uvjeti mogu promijeniti u vrlo kratkom vremenu jer je riječ o iznimno zahtjevnoj planini, a promjene vremena mogu se dogoditi nevjerojatnom brzinom. Također, ne postoji pouzdana vremenska prognoza za Elbrus, a poseban problem predstavlja i nedostatak mobilne mreže, zbog čega je komunikacija s obiteljima i prijateljima otežana pa se nisu mogli javiti obiteljima ni 24 sata nakon što su se spustili s planine. Ruski mediji podsjećaju da je na toj planini prije nekoliko dana, 19. srpnja, tijekom uspona poginuo i jedanaestogodišnji dječak, dok je njegov otac zadobio teške ozljede.