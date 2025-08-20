Vučić 'pokazuje svoje pravo lice', njemački mediji otkrivaju koji je njegov tajni plan

Njemački mediji pišu kako je Aleksandar Vučić godinama na izazove odgovarao raspisivanjem prijevremenih izbora, ali sada bi njegova Srpska napredna stranka mogla doživjeti poraz. Navodi se i da je nasilje koje se odvija na ulicama pažljivo planirano. Dnevnik Rheinische Post u članku pod naslovom “Predsjednik pokazuje svoje pravo lice“ donosi opis događanja: „Slike i vijesti iz Srbije su uznemirujuće. U uredima vladajuće stranke bukti vatra, policija tuče građane koji mirno prosvjeduju protiv korupcije, a koje vlast proglašava nasilnicima. U međuvremenu, šef države Aleksandar Vučić, koji uvijek djeluje nervozno, očigledno unajmljene batinaše iz podzemlja proglašava pristojnim građanima. Što se događa u ovoj balkanskoj zemlji koja je od ožujka 2012. službeni kandidat za članstvo u EU?”, obavještava DW.

Autor naglašava kako je “prividno neočekivana radikalizacija beogradskih vlastodržaca tijekom prosvjeda djeluje sasvim smišljeno. Predsjednik Vučić, koji je sve više pod pritiskom, svjesno dopušta da napetosti eskaliraju: grubo postupanje vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) očigledno treba otvoriti put za oštriji obračun s neugodnim demonstrantima ili čak za proglašenje izvanrednog stanja – kako bi se spriječili traženi izvanredni izbori.” Posebno se ističe i način na koji se prosvjednike u režimskim medijima prikazuje kao prijetnju. “Očito je da u Srbiji već godinama nije na djelu vladavina naroda, već vladavina samog državnog vrha pod vodstvom Vučića. To je i izvor nasilja”, navodi se u tekstu.

Podsjeća se i na događaj iz studenoga 2024. u Novom Sadu, kada je u urušavanju nadstrešnice željezničke stanice stradalo 16 osoba. Tada su, kako se naglašava, građani Srbije u velikom broju izašli na ulice, uvjereni da je tragedija posljedica korupcije. Unatoč stalnim napadima i provokacijama od strane vlasti i policije, prosvjedi su mjesecima ostali mirni. Situacija se promijenila kada su u Vrbas i Belu Palanku dovedene skupine maskiranih ljudi koje su pod policijskom zaštitom napadale okupljene. Posebnu osudu izazvali su snimci iz Valjeva gdje su pripadnici policije brutalno pretukli mladiće koji nisu pružali otpor. Rheinische Post piše: “Godinama je vješti izborni strateg Vučić na probleme odgovarao bijegom u prijevremene izbore. Ali čak i kada bi sada nove izbore manipulirao, njegova SNS, čiji je rejting snažno opao, na glasanju bi morala strahovati od poraza. Jer sve više građana Srbije u vladajućoj stranci vidi jednako korumpiranu koliko i autoritarno vođenu kleptokratsku kliku.“

Slično piše i Kölner Stadt-Anzeiger u tekstu pod naslovom „Kriza u Srbiji se zaoštrava“. Nakon podsjećanja na tragediju u Novom Sadu i događaje koji su uslijedili, autor citira stručnjaka za Jugoistočnu Europu, Floriana Biebera: “Stručnjak za Jugoistočnu Europu Florian Bieber sa Sveučilišta u Grazu smatra da se Srbija nakon najnovijeg nasilja nalazi na 'prekretnici'. On ne vjeruje u skoro smirivanje prosvjeda. Naprotiv: postupanje SNS-a dodatno je zaoštrilo situaciju. Nasilje pokazuje da režim nije spreman ozbiljno se pozabaviti zahtjevima prosvjeda. Postoji bojazan da je daljnja eskalacija tako neizbježna, rekao je Bieber.” U istom listu stoji da je austrijski kancelar Christian Stocker prilikom posjeta Beogradu prenio Vučiću upozorenje iz Bruxellesa da se suzdrži od upotrebe vojske i proglašenja izvanrednog stanja. Ipak, kako piše, EU ima sve manje instrumenata pritiska jer realna mogućnost članstva Srbije u Uniji više nije izgledna.

Frankfurter Allgemeine Zeitung se posebno bavi izjavama Ane Brnabić, predsjednice Skupštine, koja je tragediju u Novom Sadu predstavila kao dio pokušaja “obojene revolucije”. Autor ističe kako Vučić i njegovi suradnici imaju snažnu medijsku podršku. “U priči o komplotu važna je napomena o umiješanosti inozemstva. Taj narativ predsjednica parlamenta Brnabić u utorak je počela zastupati još jače nego ranije. Na jednoj konferenciji za novinare optužila je sociologa Dušana Janjića da želi staviti Srbiju pod kontrolu stranaca. Ovaj je prije nekoliko dana objavio tekst na engleskom, u kojem traži da se sjedne za okrugli stol na kojem bi se razmjenjivale riječi umjesto predmeta za gađanje. Vladi odan list Večernje novosti to je proglasio 'dokazom' da 75-godišnjak doziva pomoć iz inozemstva za svrgavanje Vučića. A u nekim drugim izvještajima Srbi u njemačkoj dijaspori optužuju se da traže miješanje Berlina.” Također podsjeća i na podršku koju Vučić ima od slovačkog premijera Roberta Fica. “U isti ton uklapa se i jedan strani političar koji je Vučiću izuzetno naklonjen. Tako je slovački premijer Robert Fico u svojoj zemlji bio na meti kritika jer se nije založio za pripadnike slovačke manjine u Bačkom Petrovcu. Tamo su pristaše SNS-a demolirale jednu fotoizložbu o studentskom prosvjedu. Na optužbe da policija nije reagirala, Fico nije imao sluha. U petak je pohvalio Vučića kao izuzetnog državnika i optužio opoziciju da svojim stavljanjem na stranu prosvjednika u Srbiji želi pripremiti Majdan u Slovačkoj”, piše između ostalog Frankfurter Allgemeine Zeitung.