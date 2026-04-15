UZVRATIO NOVOM MAĐARSKOM PREMIJERU

Vučić oštro prema Magyaru: 'Ajde odgovori, pošto znaš, kaži tko kumuje! Nemaš ovlasti u Srbiji'

Foto: Attila Volgyi/XINHUA
Lorena Posavec
15.04.2026.
u 10:37

Naglasio je kako ih, prema njegovim riječima, povezuju vrijednosti poput slobode mišljenja, govora i djelovanja, kao i snažna privrženost vlastitim državama

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na RTS-u, gdje je komentirao rezultate izbora u Mađarskoj i odnose između dviju zemalja. Poznato je da je Vučić imao bliske odnose s bivšim mađarskim premijerom Viktorom Orbánom, a tom je prilikom ponovio kako ih povezuje isti "kum", odnosno vrijednosti slobode.

"Mi smo kroz povijest imali vrlo slojevite i teške odnose s Mađarskom. I Srbi i Mađari imali su nelake odnose. Ponosan sam na činjenicu da smo Viktor Orbán, djelomično i ja te još neki ljudi, uspjeli izgraditi najbliže odnose između mađarskog i srpskog naroda. Navest ću zbog građana Srbije samo nekoliko primjera. Primjerice, prije točno 20 godina imali smo između 850 i 900 incidenata na međunacionalnoj osnovi u Vojvodini. Dakle, tučnjave, teške ozljede, ubodi nožem, pucnjava, ozljeđivanja i svega drugog između Srba i Mađara. U posljednje tri godine ne više od 30 do 35 incidenata maksimalno. Dakle, čak 30 puta manje. To je rezultat ozbiljne i odgovorne politike i zato sam vam zahvalan, premijeru Orbánu, zahvalan mađarskom narodu što je prihvatio prijateljstvo sa Srbima. Ono je bilo rezultat odricanja i s jedne i s druge strane te kompromisa koje smo postizali, a na kraju smo došli do istinskog i iskrenog razumijevanja među nama i vjerujem da to nije lako srušiti. Dakle, to je ono što je najvažnije i zato ću s poštovanjem, iako bih vjerojatno drukčije odgovarao na neke stvari, govoriti o gospodinu Magyaru i o svemu onome što predstoji", rekao je Vučić.

U nastavku se osvrnuo i na izjavu novog mađarskog premijera, koji je poručio da "zna tko je zajednički 'kum' Orbana, Fica i Vučića" te najavio inzistiranje na istrazi, uključujući i slučaj Kanjiže. "Ajde odgovori, jer znaš, kaži tko kumuje. Nema pojma. Nego je to 'ajde malo, da ne kažem do kraja sve, nego da se pomisli da je to Putin ili neko", rekao je Vučić te dodao da im je kum sloboda. Naglasio je kako ih, prema njegovim riječima, povezuju vrijednosti poput slobode mišljenja, govora i djelovanja, kao i snažna privrženost vlastitim državama.

"Naš zajednički kum je sloboda mišljenja, sloboda govora, sloboda djelovanja. Naš zajednički kum je da volimo svoje zemlje više nego bilo koga i bilo što drugo na kugli zemaljskoj. E to je ono što je naš zajednički imenitelj. Nije ovo njegova zemlja i on nema nikakve ovlasti provoditi istrage u ovoj zemlji. Mi ih provodimo vrlo profesionalno i ozbiljno. Zna se tko mi je prijatelj i ne odričem ga se, ni u dobru ni u zlu. Po tome se ljudi razlikuju. Ova zemlja provodi istragu. Ona je mnogo toga utvrdila ali mi nismo htjeli govoriti o tome jer su postojale mnoge udice i mamci", rekao je Vučić.

Mađarska Srbija Aleksandar Vučić

Avatar Sky Rocket
Sky Rocket
11:08 15.04.2026.

samo se ti svadjaj sa svim susjedima. to je dobar i siguran put da srbija jos vise propadne. 👍👍

Avatar Le-Freak
Le-Freak
11:06 15.04.2026.

Po njegovim rijecima, povezuju Orbana, Fica i Vucica "...vrijednosti poput slobode misljenja, govora i djelovanja, kao i snazna privrzenost vlastitim drzavama". Usudio bih se reci da to povezuje cak 90% svih predsjednika. Jedine znimke su oni koji sebe vole najvise. Oni koji zbog svoga ega salju svoje ljude da za njih ginu. A medju nima su i Putin, Trump, Erdogan.. a ima kandidata koji se JOS nisu dokazali a vidimo i znamo da im je njihov ego vazniji neg zivot njihovih sugradjana. Ima tu naprimjer onaj sa nabubrenim usnama koji je huskao svoj narod da cini zlocine nad sudjednim narodima dok se on mudro drzao kisobrana u pozadini ponekada i kisobrana sa dalekociljnom optikom. Naravno, mozemo se i uhvatiti za nos da ima i kod nas jedan koji svoj ego stavlja ispred svega. Mozda je to zbog dugoga spavanja i dokazane nesposobnosti jer nam je upropastio vojsku i jos nam gleda braniti nabavu najbolje opreme jer mu se ne svidja da su nasi decki predobro opremljeni. Sve u svemu ti egocentricari cine zlo svima naokolo ali se oni osjecaju dobro i pravedno. Nazalost ta beskrupoloznost zbog njihova bolesnog ega fascinira dobar dio lakovjernoga naroda.

Avatar Aikona
Aikona
11:05 15.04.2026.

Opet ovaj putinov pudlica

