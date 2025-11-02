Vučić najavio raspisivanje izbora prije roka: 'Moja ruka je pružena onima koji misle drugačije'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su blokaderi negativno odgovorili na njegovu ispriku zbog teških riječi koje je izgovorio o njima, jer smatra da je "takva mladost, u revolucijskom zanosu, istrčala prije nego su promisli".

-Moja ispriika je bila iskrena, ne da bih se nekome dodvoravao, ne zato što sam, kako neki misle, bio uplašen, već u želji da promijenim atmosferu u društvu“, rekao je Vučić prilikom obilaska gradilišta Nacionalnog stadiona u sklopu EKSPO projekta. Dodao je da na "iracionalne uvrede nekada reagirao emotivno", ali da to zna priznati, za razliku od svojih političkih protivnika.

„Moja ruka je pružena onima koji misle drugačije“, poručio je Vučić, ističući da ima svoje ideje, ali da je predsjednik svih građana. Govorio je i o tome da će izaći u susret blokaderima, te najavio da će parlamentarni izbori biti održani prije roka, a o tome će odlučiti „nadležne institucije“.

Komentirao je i jučerašnje obilježavanje godišnjice tragedije u kojoj je 16 ljudi poginulo u padu nadstrešnice na novosadskoj željezničkoj stanici. Rekao je da je u Novom Sadu bilo oko 40.000 ljudi, te da je događaj obilježen i u Hramu Svetog Save u Beogradu, dodajući kako je sretan što je prošlo "mirno i dostojanstveno".

Na pitanje o uhićenju novosadskog odbornika Miše Bačulova, kojeg terete da je pokušao inscenirati svoje trovanje kako bi optužio Vučića, predsjednik Srbije je rekao da mu je „skoro žao tog čovjeka jer je pomislio da je važan“.