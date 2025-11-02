Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 97
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
NAKON GODIŠNJICE TRAGEDIJE

Vučić najavio raspisivanje izbora prije roka: 'Moja ruka je pružena onima koji misle drugačije'

Serbia's President Vucic holds a press conference in Belgrade
Foto: ZORANA JEVTIC/REUTERS
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
02.11.2025.
u 14:29

Rekao je da je u Novom Sadu bilo oko 40.000 ljudi, te da je događaj obilježen i u Hramu Svetog Save u Beogradu, dodajući kako je sretan što je prošlo 'mirno i dostojanstveno'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su blokaderi negativno odgovorili na njegovu ispriku zbog teških riječi koje je izgovorio o njima, jer smatra da je "takva mladost, u revolucijskom zanosu, istrčala prije nego su promisli".

-Moja ispriika je bila iskrena, ne da bih se nekome dodvoravao, ne zato što sam, kako neki misle, bio uplašen, već u želji da promijenim atmosferu u društvu“, rekao je Vučić prilikom obilaska gradilišta Nacionalnog stadiona u sklopu EKSPO projekta. Dodao je da na "iracionalne uvrede nekada reagirao emotivno", ali da to zna priznati, za razliku od svojih političkih protivnika.

„Moja ruka je pružena onima koji misle drugačije“, poručio je Vučić, ističući da ima svoje ideje, ali da je predsjednik svih građana. Govorio je i o tome da će izaći u susret blokaderima, te najavio da će parlamentarni izbori biti održani prije roka, a o tome će odlučiti „nadležne institucije“.

Komentirao je i jučerašnje obilježavanje godišnjice tragedije u kojoj je 16 ljudi poginulo u padu nadstrešnice na novosadskoj željezničkoj stanici. Rekao je da je u Novom Sadu bilo oko 40.000 ljudi, te da je događaj obilježen i u Hramu Svetog Save u Beogradu, dodajući kako je sretan što je prošlo "mirno i dostojanstveno".

Na pitanje o uhićenju novosadskog odbornika Miše Bačulova, kojeg terete da je pokušao inscenirati svoje trovanje kako bi optužio Vučića, predsjednik Srbije je rekao da mu je „skoro žao tog čovjeka jer je pomislio da je važan“.

FOTO Godina dana od tragedije u Novom Sadu: Tisuće studenata stigle u grad na veliki komemorativni skup
Serbia's President Vucic holds a press conference in Belgrade
1/44
Ključne riječi
tragedija u Novom Sadu pad nadstrešnice Srbija Aleksandar Vučić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja