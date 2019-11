Vučić komentirao otkrivanje spomen ploče Bratiću: I Hrvatska ima ulice nazvane po Budaku

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u petak je u Ženevi rekao da Hrvatska ima ulice nazvane po Mili Budaku, komentirajući podizanje spomen ploče u Novom Sadu generalu bivše JNA Mladenu Bratiću koji je zapovijedao napadom na Vukovar.

Otkrivanje te spomen ploče zapovjedniku napada postrojbi bivše JNA na Vukovar u Hrvatskoj je, ali i civilnom sektoru Srbije, ocijenjeno "neprihvatljivim i neshvatljivim" te "ruganjem žrtvama ratnih zločina, etničkog čišćenja i genocida iz devedesetih godina"."Pitali su me novinari iz Srbije kako nije sramota hrvatske novinare pitati me za to dok u Hrvatskoj postoje ulice Mile Budaka", rekao je Vučić.

Premijer Andrej Plenković mu je odgovorio da će Hrvatska zbog otkrivanja ploče Bratiću uputiti prosvjednu notu Srbiji. Ranije je potez Srbije osudio hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

"Otkrivanje spomen ploče ratnom zločincu sigurno ne pridonosi stabilizaciji i dobrosusjedskim odnosima. Nama je neprihvatljiv i neshvatljiv taj smjer u vanjskoj politici kojim Srbija ide", rekao je Grlić Radman novinarima u Rijeci.

Koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina opisala je otkrivanje spomen ploče kao „ruganje žrtvama ratnih zločina, etničkog čišćenja i genocida iz devedesetih godina“, prenio je u četvrtak novosadski portal „021.rs“.

Kako se navodi u njihovu priopćenju, „Bratić je zapovijedao napadom na Vukovar i razaranjem tog grada, što je bila jedna od najsramnijih vojnih operacija u modernoj povijesti ratovanja, koja je ostavila neizbrisivu ljagu na obrazu glavnog grada Vojvodine".

