Vučić je najavio da će odbiti susresti se s Trumpom ako mu na stol stave jednu 'neprihvatljivu' točku

Pod pokroviteljstvom Donalda Trumpa večeras su u Washingtonu počeli dvodnevni razgovori srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Avdullaha Hotija. Taj se sastanak trebao održati još 27. lipnja, ali je otkazan nakon što je Haag objavio da su podigli optužnicu za ratne zločine protiv predsjednika Kosova Hashima Thaçija. U Bijeloj kući domaćini su im savjetnik američkog predsjednika za dijalog Prištine i Beograda Richard Grenell te savjetnik za nacionalnu sigurnost Robert O'Brien.

O razmjeni teritorija

Prije puta u Washington Vučić je kazao da "očekuje iznenađenja i teške pregovore" te mogući susret s predsjednikom Trumpom, uz naznaku da bi i mogao odbiti sastanak s Trumpom bude li na stol stavljeno iznenađenje i jedna točka koja je za Srbiju "neprihvatljiva". Iako nije precizirao spornu točku, vjerojatno se radi o priznavanju Kosova. S druge strane, Hoti je kazao da je jedina tema priznanje neovisnosti Kosova. Kosovski premijer i njegova pratnja govore da su po to priznanje i došli u Ameriku. Vjerojatno će jedna od glavnih tema dijaloga u Washingtonu biti razgraničenje, odnosno razmjena teritorija između Kosova i Srbije s obzirom na to da se obje strane slažu da je jedino rješenje koje će dovesti do međusobnog priznanja Srbije i Kosova upravo razmjena teritorija, po kojoj bi se Preševska dolina, koja je u Srbiji, trebala mijenjati za Leposavić i 17 većinskih srpskih sela na Kosovu.

Predsjednik Kosova Thaçi, koji je trebao sudjelovati na tom sastanku, uputio je poruku sudionicima u kojoj između ostalog stoji: "Pozdravljam liderstvo Bijele kuće, predsjednika Donalda Trumpa i ambasadora Richarda Grenella u nastojanju da ponovo okupe Kosovo i Srbiju u potrazi za mirovnim sporazumom. Ohrabrujem delegaciju Kosova da napravi hrabre korake naprijed prema miru, pomirenju i ekonomskom napretku."

Predizborna ofenziva

Trump želi rješavanje kosovskog problema prije izbora u studenome, kao što je učinio kao posrednik u sporazumu o normalizaciji odnosa između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Međutim, ovog puta Trumpu će biti malo teže jer u igri su i Rusija i EU. Zbog toga, nakon Washingtona Vučić i Hoti će se sastati u Bruxellesu 7. rujna, kako bi održali još jednu rundu dijaloga. Bit će to još jedan susret uživo kosovskog premijera i srpskog predsjednika u okviru bruxelleskog dijaloga, koji je obnovljen 12. srpnja nakon dvije godine zastoja.