Vučić opet na meti ismijavanja: 'Oni ne odustaju od obojene revolucije, a mi ne odustajemo od… fotošopa'

Fotografija predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, objavljena na službenom Instagram profilu Srpske napredne stranke, po svemu sudeći je fotošopirana. Naime, uz Vučićevu glavu primjećuje se i dio još jedne, isto Vučićeve glave – vidi se komadić čela, naočala i kose.
"Oni ne odustaju od obojene revolucije jer su uložili ogroman novac, a mi ne odustajemo od Srbije jer je volimo najviše na svijetu", stoji u opisu sporne fotografije uz Vučićev potpis. Objava se brzo proširila društvenim mrežama, a reakcije korisnika bile su uglavnom sarkastične, s komentarima poput: "Oni ne odustaju od obojene revolucije, a mi ne odustajemo od… fotošopa".Pod hitno izbrišite ove tri apllikacije s mobitela! Potajno vas špijuniraju
PROSTRAN I LUKSUZAN
FOTO U Zagrebu se za pola milijuna eura prodaje dizajnerski dvoetažni stan s pogledom na Kvaternikov trg
IZGORJELO NEKOLIKO VOZILA
FOTO Pogledajte što je ostalo od skupih automobila nakon požara kraj Požege
TAMNA STRANA ZODIJAKA
Bikovi su teški materijalisti, a Rakovi skloni pasivnoj agresiji: Ovo su najveće mane horoskopskih znakova
Mirisi i okusi Mediterana