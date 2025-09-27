Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 111
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
FOTOGRAFIJA POSTALA VIRALNA

Vučić opet na meti ismijavanja: 'Oni ne odustaju od obojene revolucije, a mi ne odustajemo od… fotošopa'

Beograd: Aleksandra Vučić predstavio je novi paket ekonomskih mjera za poboljšanje životnog standarda građana
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
27.09.2025.
u 17:33

"Oni ne odustaju od obojene revolucije jer su uložili ogroman novac, a mi ne odustajemo od Srbije jer je volimo najviše na svijetu", stoji u opisu sporne fotografije uz Vučićev potpis.

Fotografija predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, objavljena na službenom Instagram profilu Srpske napredne stranke, po svemu sudeći je fotošopirana. Naime, uz Vučićevu glavu primjećuje se i dio još jedne, isto Vučićeve glave – vidi se komadić čela, naočala i kose.

"Oni ne odustaju od obojene revolucije jer su uložili ogroman novac, a mi ne odustajemo od Srbije jer je volimo najviše na svijetu", stoji u opisu sporne fotografije uz Vučićev potpis. Objava se brzo proširila društvenim mrežama, a reakcije korisnika bile su uglavnom sarkastične, s komentarima poput: "Oni ne odustaju od obojene revolucije, a mi ne odustajemo od… fotošopa". 

Pod hitno izbrišite ove tri apllikacije s mobitela! Potajno vas špijuniraju
Beograd: Aleksandra Vučić predstavio je novi paket ekonomskih mjera za poboljšanje životnog standarda građana
1/7
Ključne riječi
fotošop Srbija Aleksandar Vučić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još