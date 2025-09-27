Vučić opet na meti ismijavanja: 'Oni ne odustaju od obojene revolucije, a mi ne odustajemo od… fotošopa'

Fotografija predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, objavljena na službenom Instagram profilu Srpske napredne stranke, po svemu sudeći je fotošopirana. Naime, uz Vučićevu glavu primjećuje se i dio još jedne, isto Vučićeve glave – vidi se komadić čela, naočala i kose.

"Oni ne odustaju od obojene revolucije jer su uložili ogroman novac, a mi ne odustajemo od Srbije jer je volimo najviše na svijetu", stoji u opisu sporne fotografije uz Vučićev potpis. Objava se brzo proširila društvenim mrežama, a reakcije korisnika bile su uglavnom sarkastične, s komentarima poput: "Oni ne odustaju od obojene revolucije, a mi ne odustajemo od… fotošopa".