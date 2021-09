Vučemilović: Škoro je u afektu dao ostavku, a u kampanji je bio žrtva ljudi koji su dizali Kolindu i Brunu Esih u nebesa

Nezavisna saborska zastupnica i bivša članica Domovinskog pokreta (DP) Vesna Vučemilović gostovala je u emisiji Nedjeljom u 2. Vučemilović je otkrila kako je, otkad je ušla u politiku, znala dobiti i ružne komentare, poput optužbi za nepotizam.

- Ja sam na izborima potvrdila da su to bile samo ružne insinuacije i da ljudi prepoznaju to što radim. Drago mi je kad mi to ljudi potvrde na druženjima i susretima - rekla je Vučemilović.

Na upit zašto se Domovinski pokret raspao, kazala je kako nije očekivala taj rasplet i da su ona i Miroslav Škoro dovedeni pred svršen čin.

- Akteri će valjda reći što se dogodilo. Ja svome bratu vjerujem. Smatram da je to sve bilo nepotrebno - kazala je.

Potom je upitana da komentira navode da je Miroslav Škoro iz Domovinskog pokreta otišao zbog toga što su ga tajno snimali u prostorijama DP-a.

- Ne bih ulazila u spekulacije. To su mutne rabote. Nitko nije dovoljno glup da tako nešto ide raditi. To je nezakonito. Neki su ljudi imali prevelika očekivanja od stranke i premalo strpljenja. Mene žalosti da je najveći gubitnik u svemu ovome Domovinski pokret. Žao mi je kada susrećem ljude koji su se na terenu posvetili toj ideji, volontirali. Žao mi je zbog njih. To je bila dobra priča. To je mogla postati treća ili druga politička opcija. Što se stvarno dogodilo? Interpretirati nešto gdje nisam bila meni nije umjesno. Ja vjerujem bratu i smatram da su njega doveli pred svršen čin. Ostavku je dao pomalo u afektu. Na tom su se sastanku okupili ljudi kako bi on dao ostavku - rekla je nezavisna zastupnica koja je potom upitana i o navodima da je Škoro koristio stranačku karticu za kupovanje poklona te da je dužan.

- To je sve demantirano službenim dokumentima. Nije imao karticu, a još manje trošio. To su besramne laži koje je novi vrh stranke plasirao u medije. To ne da je prljavo, to je nova razina prljavštine. Nadam se da je to jednokratna pojava. Žalosno je to. Sve se u Domovinskom pokretu gradilo na imenu i prezimenu Miroslava Škore. On je u to uložio svoj društveni kapital. On je prisutan u javnosti 30 godina. Sve je tada bilo dobro, koristilo se njegovo ime i prezime, pa i to vino, koje je vrhunsko i osvaja nagrade. Onda preko noći više nije bilo dobro. I to su radili ljudi kod kojih moral ne biste prepoznali ni da ste pored njih u tramvaju - rekla je Vučemilović.

O navodnoj prvljavoj kampanji koju je vodio Domovinski pokret na izborima za gradonačelnika Zagreba, kazala je kako ne želi biti ničiji advokat.

- U kampanjama se događa nešto na što ne možete utjecati. Nešto izađe iz PR kuhinja i onda se kandidat mora ukrcati na taj vlak. Na Zrinjevcu su materijale čitali neki drugi ljudi. Slično je i s onom tvrdnjom, "može HDZ, ne može Plenković". (Škoro) je to preuzeo. Ja sam mu rekla da je to glupo, da to ne treba raditi - rekla je Vučemilović i potom objasnila što znači izraz "PR kuhinja":

- Čujte, to su radili ljudi koji su Kolindu Grabar Kitarović i Brunu Esih dizali u zvijezde. Škoro je samo sljedeći u nizu. Zbog određene povezanosti vrha stranke s određenim medijskim kućama, neke su stvari neizbježne. Ponekad nemoguće. Nisam na Z1 bila toliko često, ali ne opravdavam to. (Premijer Andrej) Plenković je na toj televiziji gostovao više od mene - rekla je Vučemilović.

Što se tiče prihoda stranke, rekla je da je možda nekima motiv novac, ali ne i njoj, te da se uvijek može vratiti na fakultet.

- Moj cilj je bio učiniti nešto za kraj iz kojeg dolazim i za Hrvatsku. Često se postavljamo kao da će ispunjenje nekog cilja donijeti dobro. Primjerice, neće se nijedan problem riješiti uvođenjem eura. Mi moramo napraviti te promjene - rekla je nezavisna zastupnica.