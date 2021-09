NAKON RAZLAZA S DP-om

Škoro o ulasku u klub Hrvatskih suverenista: To je bio nužan potez. Politička stranka ne smije biti cilj

Penava je krasan gospodin, no mora odlučiti želi li biti član DP-a ili imati svoju stranku ili biti gradonačelnik Vukovara ili zastupnik, no to ćete morati pitati njega“, rekao je Škoro.