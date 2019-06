VTB će refinancirati većinu roll-up kredita – kamata samo pet posto

U tijeku su finalni dogovori vezani za refinanciranje roll-up kredita teškog čak milijardu eura koji opterećuje financijsku sliku Fortenova grupe, a transakcija bi se trebala dogoditi najkasnije do kraja lipnja. Cilj je prikupiti 1,2 milijarde eura, pri čemu bi 700 milijuna eura dobilo status senior kredita, a oko 500 milijuna eura bilo bi u statusu junior kredita. Kredit uz senior status jamči bolju i sigurniju naplatu pa bi bio ugovoren uz kamatu od samo pet posto, dok se za kreditiranje uz junior status daju bolji uvjeti s čak 11 posto kamata, ali uz nižu sigurnost plasmana.

Ruski suvlasnici uzeli su stvar u svoje ruke pa je dogovoreno, kako su Večernjem listu potvrdili izvori upoznati s detaljima transakcije, da većinu nepovoljnog kredita refinancira VTB, ruska državna banka, koja je i sama sudjelovala u roll-up aranžmanu sa 180 milijuna eura. VTB je, kako su nam potvrdili izvori bliski kompaniji, spreman uložiti 500 milijuna eura u refinanciranje, i to putem senior kredita s kamatom od samo pet posto. Bude li potrebno, spremni su odobriti dodatnih od 200 do 300 milijuna eura, ali uz junior status koji jamči veću kamatu. U transakciji bi mogla sudjelovati i jedna od pet najvećih američkih banaka, s kojom se i dalje pregovara o oko 200 milijuna eura vrijednom financiranju. S tom se bankom dogovara status senior kreditora pa bi i ona ponudila nisku kamatu do maksimalnih pet posto.

Knightheadova zarada

Dogovoreno je i da bi Erste banka produljila svoj aranžman od 40-ak milijuna eura i tako nastavila financirati Fortenova grupu. Ovakva transakcija značila bi spas za Fortenovu koju pritišću ogromne kamate odobrene roll-up kreditorima, a dala bi Rusima prevlast nad cijelom kompanijom. Naime, ulaskom VTB-a kao glavnog financijera većina duga Fortenove bit će u rukama ruskih državnih banaka. Podsjetimo, VTB je dug Agrokora nagodbom vjerovnika pretvorio u 7,5 posto udjela u Fortenova grupi, a nakon refinanciranja postojećeg roll-up aranžmana držat će između 50 i 60 posto ukupnog duga kompanije koja upravlja većinom maloprodaje i prehrambene industrije u regiji.

Sberbank je kao najveći kreditor Agrokora svoj 1,1 milijardu eura težak dug pretvorio, podsjetimo, u 39,2 posto udjela u Fortenova grupi i s takvim udjelom drži i ključne pozicije u odboru direktora novog koncerna, koji donosi strateške odluke o budućnosti tvrtke.

Knighthead Capital Managementu, suvlasniku 25 posto Fortenove, ulaganje u Agrokor i Fortenovu poprilično će se isplatiti. Naime, svoje su plasmane najprije refinancirali roll-up kreditom, na kojem su poput svih dobro zaradili, a sada nastavljaju financirati Fortenovu uz status junior kreditora koji im daje visoku kamatu. Tako Knighthead u aranžman, kako doznajemo, ulazi s nešto manje od 300 milijuna eura uz kamatu od čak 11 posto. Podsjetimo, o refinanciranju se mjesecima pregovaralo s američkim investicijskim fondom HPS Investment Partners, međutim, kako se može čuti od dobro obaviještenih izvora, dogovor je propao zbog nepovoljnih uvjeta koje su potencijalni kreditori zahtijevali. Za budućnost Fortenove važno je da se aranžman što ranije refinancira s obzirom na to da je roll-up aranžman dogovoren uz rastuću kamatu.

Ona se u lipnju popela na 12,5 posto, a do rujna, kada kredit dolazi na naplatu, penje se na ukupno 14 posto. Trošku tog aranžmana treba pridodati i fiksnu naknadu od četiri posto iznosa kredita pa će kreditori, čak i ako se u lipnju isplati kredit, zaraditi oko 165 milijuna eura.

Promjene u NO Mercatora

Refinanciranjem roll-up kredita riješen je ključni problem Fortenove. Novi vlasnici sada se žele fokusirati na rad operativnih kompanija i poboljšanje rezultata. Cilj im je znatno povećati profitabilnost grupe, a ključ vide u boljem radu maloprodajnog sektora. Članovi odbora direktora većinu su vremena na sastancima u travnju proveli u Konzumu snimajući situaciju, a sada je došao red na ostatak maloprodaje. U tom je kontekstu zanimljivo da u NO Mercatora ulaze dva člana odbora direktora Fortenove – Peter Foley i Miodrag Borojević.