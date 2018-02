Izdan crveni alarm! A snijeg će i dalje padati, čak i na obali

Zima je napokon pokazala svoje zube, a hladno vrijeme nastavit će se i idućih dana.

Sutra će biti djelomice sunčano, ujutro i ponovno potkraj dana u unutrašnjosti uz moguću maglu. Povremeno oblačnije uz mogućnost slabih oborina bit će u Slavoniji, gorskoj Hrvatskoj i na južnom Jadranu.

Jutarnja temperatura kretat će se od -6 do -1, na Jadranu uglavnom od 1 do 6, a najviša dnevna bit će od 0 do 5, na Jadranu 7 do 12 stupnjeva Celzijevih, izvijestio je DHMZ.

Iako će nedjelja uglavnom biti suha, u ponedjeljak se već očekuje snijeg u središnjoj Hrvatskoj, gorju, a moguć je i na sjevernom Jadranu.

Foto: Screenshot

U utorak će biti većinom oblačno sa snijegom, uz stvaranje novog snježnog pokrivača, i to ne samo u gorju nego i u nizinama, piše HRT u svojoj vremenskoj prognozi. U srijedu postupan prestanak oborina i razvedravanje sa zapada, a u četvrtak i petak djelomice sunčano i uglavnom suho.

Na Jadranu je u ponedjeljak očekuje naoblačenje s kišom, uglavnom u drugom dijelu dana. U utorak promjenljivo oblačno, povremeno s kišom, pa i u obliku obilnijih pljuskova praćenih grmljavinom. Na sjevernom dijelu puhat će bura, a na južnom jugo i južni vjetar. U srijedu djelomice sunčano, a malo kiše još može pasti na krajnjem jugu.

Meteoalarm je pak danas izdao crveno upozorenje za područje Velebitskog kanala jer će puhati jaka i navečer mjestimice olujna bura te se očekuju udari vjetra do 140 kilometara na sat.