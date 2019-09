Vozač kojem je odletio novac nam otkriva: Vratili su mi 520 kuna, a javio mi se još jedan!

Jedna od najkomentiranijih tema jučerašnjeg dana bez sumnje je bila snimka s Branimirove gdje se odvio pravi "lov na lovu" u središtu Zagreba. Ivica Ivec, na krovu svog automobila ostavio je novčanik iz kojeg se tijekom vožnje razletjelo između četiri i pet tisuća kuna.

Sinoć nam je 48-godišnji vlasnik kazao da je na nagovor poznanika i bližnjih odlučio da će najvjerojatnije prijaviti one koji su novac uzeli s obzirom da se radi o kaznenom dijelu koje previđa zatvorsku kaznu i do godinu dana. Rekao je tada i da će pričekati još danas da vidi hoće li mu tko vratiti novac. I na iznenađenje mnogih, to se stvarno i dogodilo.

Jedna mu je osoba vratila 520 kuna.

- Rekao mi je da su bili iza mene u autu i da su vidjeli kako su ispali novci. Pokupili su da mi ih vrate, ali nisu imali kontakt - kazao nam jedanas bolje raspoloženi Ivica.

A samo malo poslije javio mu se još jedan od nalaznika koji mu je obećao da će mu i on vratiti 1800 kuna čim bude u blizini.