Vozači oprez, netko vozi u suprotnom smjeru na A3 Bregana-Lipovac

Vozač u suprotnom smjeru vozi na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Popovača i Križ u smjeru Lipovca, pa se vozi uz ograničenje brzine 40 kilometara na sat, a iz Hrvatskog auto-kluba vozače pozivaju na oprez. Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama.

Vozi se usporeno: na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba zbog radova se vozi jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko pet kilometara, zatim na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe te na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka (A7) u oba smjera i na DC1 od Pojatnog u smjeru Zagreba

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Mogući su odroni na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8) pa iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

U zonama radova i privremene regulacije prometa mogući su kraći zastoji i vožnja u koloni. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Zbog radova povremeno se vozi usporeno u zonama radova na: radova. U pomorskom prometu nema poteškoća.